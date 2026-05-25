Francisco Bolívar: las 2 causas que desataron crisis en actor de Sin Senos Sí Hay Paraíso

Francisco Bolívar y su repentina ausencia en el set de la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, generó una profunda preocupación en el mundo del espectáculo. No solo dejó de asistir a las grabaciones, sino que renunció formalmente a la producción, a pesar de haber mostrado gran entusiasmo al inicio del proyecto en enero de 2026.

Tanto es así que el medio de comunicación Revista VEA comentó que la estabilidad del actor habría comenzado a resquebrajarse años atrás debido a una combinación de factores personales y económicos. Al punto que comentó que según ellos en 2019, Bolívar enfrentó una ruptura sentimental devastadora tras una relación de varios años que incluía planes de boda.

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A este golpe emocional se sumó una crítica situación financiera, esto debido a que el actor habría invertido la mayoría de sus ahorros de vida en fondos de inversión en dólares mientras residía en Estados Unidos, sufriendo una pérdida monetaria que lo habría afectado.



Cabe destacar que durante el inicio de las grabaciones este año, sus compañeros de trabajo notaron comportamientos inusuales. Al punto que testigos mencionaron que Francisco Bolívar tenía días de normalidad, pero en otros sus conversaciones carecían de coherencia o hablaba de "cosas raras" y se comenzó a aislarse de sus compañeros.

¿Qué más se conoció del estado de salud de Francisco Bolívar?

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De igual forma, los seguidores del actor también notaron cambios en él, pese a que este seguía mostrando su talento histriónico, para sus allegados eran evidencia de que su salud emocional no estaba bien. Al punto que su última actividad en Instagram data del 7 de abril, cuando felicitó a su mascota, Nalita.

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Recordemos que esta no es la primera vez que Francisco Bolívar enfrenta problemas de esta índole. Hace aproximadamente 15 años, el actor atravesó un episodio de depresión severa derivado de otra ruptura amorosa, llegando a refugiarse en el alcohol y sustancias psicoactivas.

Para aquel momento, Francisco Bolívar logró superar la crisis apoyándose en el ejercicio físico intenso, un hábito que compartió abiertamente en entrevistas previas como su método de sanación. Por ahora, el entorno del actor espera que reciba la atención profesional necesaria para superar este difícil momento personal, en especial después del mensaje de Fabián Ríos.

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