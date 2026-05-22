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Fallece el hijo de reconocido actor tras agresivo cáncer; dolorosa despedida

El actor y presentador confirmó en redes sociales el fallecimiento de su hijo Isaac, de 14 años, luego de enfrentar un cáncer de boca.

Daniel Coleman confirmó la muerte de su hijo
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 22 de may, 2026

El actor y creador de contenido Daniel Coleman atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

En las últimas horas, el reconocido presentador infantil confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su hijo Isaac Coleman, quien murió a los 14 años después de enfrentar una complicada batalla contra un cáncer de boca.

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La noticia generó una enorme ola de reacciones entre seguidores del actor, quienes rápidamente comenzaron a enviar mensajes de apoyo y solidaridad luego de ver la publicación que compartió Daniel en sus cuentas personales.

En la imagen publicada por el actor aparece Isaac sonriendo, una fotografía que terminó conmoviendo a miles de personas que siguen el trabajo del creador de contenido y presentador infantil.

Junto a la foto, Daniel Coleman escribió un mensaje cargado de dolor en el que habló sobre lo difícil que ha sido afrontar la pérdida de su hijo.

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“Isaac Daniel Coleman: 10/3/11 - 5/21/26. Oh mi dulce niño. Hay tanto que quiero decir, pero aún no sé cómo. Ya te extraño mucho y el dolor en mi corazón es mucho más de lo que puedo procesar”, expresó el actor.

Daniel Coleman confirmó la muerte de su hijo

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Daniel Coleman habló de los difíciles años de Isaac

Dentro del mensaje, el actor también recordó los retos que enfrentó Isaac durante sus 14 años de vida.

Según expresó Daniel Coleman, su hijo atravesó momentos muy complejos relacionados con su estado de salud, pero siempre intentó enfrentarlos con fortaleza.

“Tus 14 años estuvieron llenos de tantos desafíos, pero los enfrentaste a todos con tantas agallas”, agregó el presentador en su publicación.

¿Quién es Daniel Coleman?

Daniel Coleman se convirtió en una figura bastante conocida gracias a su trabajo como actor y creador de contenido infantil.

Gran parte de su reconocimiento internacional llegó por su participación en “Danny Go!”, proyecto enfocado en entretenimiento para niños y familias que logró ganar millones de seguidores en diferentes países.

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Según se conoció tras la publicación del actor, Isaac Coleman enfrentaba desde hace tiempo un cáncer de boca.

Aunque Daniel Coleman no entregó mayores detalles médicos alrededor de la enfermedad, sí dejó claro que su hijo vivió años complejos relacionados con su salud.

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