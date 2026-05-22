IMÁGENES: Él es Leonardo, supuesto anestesiólogo buscado por muerte de Yulixa Toloza

Las investigaciones por la muerte de Yulixa Consuelo Toloza continúan revelando nuevos detalles sobre lo ocurrido en el centro estético Beauty Láser, en el sur de Bogotá. Ahora, la Fiscalía General de la Nación busca al hombre identificado como “Leonardo” o “Leo”, señalado de haber participado presuntamente como anestesiólogo durante el procedimiento estético practicado a la mujer de 52 años.

El nombre del hombre salió a relucir durante las audiencias judiciales contra dos de los capturados en Cúcuta, señalados de ayudar a ocultar el vehículo en el que habría sido trasladada la víctima tras presentar complicaciones de salud. Según la Fiscalía, las cámaras de seguridad permitieron identificar a ‘Leo’ entrando y saliendo del establecimiento el día de los hechos.

De acuerdo con el ente investigador, uno de los videos muestra al hombre ingresando al lugar en la mañana del 13 de mayo usando una bata antifluidos negra. Más tarde, sobre las 7:24 de la noche, las cámaras registraron un momento clave para el caso: el supuesto cirujano Eduardo David Ramos y “Leo” cargando a Yulixa Toloza hacia un vehículo.

Según el informe judicial conocido durante las diligencias, la víctima era movilizada “sin capacidad observable de desplazamiento autónomo ni control corporal voluntario”, una condición que, para los investigadores, contradice la versión inicial según la cual la mujer habría abandonado voluntariamente el establecimiento.

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Mientras los dos hombres trasladaban a Toloza, las autoridades sostienen que María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento, permanecía en la entrada del inmueble, los otros implicados esperaban dentro del vehículo utilizado para el traslado.

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La Fiscalía también investiga si “Leo” contaba realmente con formación profesional o autorización para aplicar sedantes y participar en procedimientos invasivos. Paralelamente, las autoridades verifican la autenticidad de documentos y certificados relacionados con el supuesto médico Eduardo David Ramos, capturado recientemente en Venezuela junto a otros implicados.

El caso de Yulixa Toloza ha generado conmoción nacional luego de que se conociera que el procedimiento fue realizado en un establecimiento que, según las investigaciones, operaba como peluquería y no contaba con habilitación para practicar cirugías o intervenciones estéticas invasivas y también usaban las redes sociales para atraer clientes.

Hasta el momento, cinco personas han sido capturadas por este caso: dos en Colombia y tres en Venezuela. Entretanto, las autoridades continúan buscando a “Leonardo”, considerado una pieza clave para esclarecer las circunstancias en las que murió la mujer tras la intervención estética.

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