Hallazgos en carro en el que movieron a Yulixa: pertenencias y rastros biológicos

Nuevos detalles del caso de Yulixa Toloza siguen saliendo a la luz mientras avanzan las audiencias judiciales contra los hombres señalados de haber participado en el traslado del vehículo relacionado con la investigación.

Esta vez, la Fiscalía reveló los elementos encontrados dentro del carro en el que presuntamente fue movilizada la mujer de 52 años después de salir del centro estético clandestino Beauty Laser, en el sur de Bogotá.

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Las pruebas halladas dentro del carro se convirtieron en una de las piezas más importantes del proceso, especialmente porque dentro del vehículo aparecieron rastros biológicos, pertenencias de Yulixa y otros elementos que hoy están siendo analizados por las autoridades.

Según lo conocido durante las diligencias judiciales, los investigadores encontraron células epiteliales, rastros de sangre, fragmentos de cabello, huellas y hasta una sim card que pertenecería a la víctima.

Todo el material fue recolectado dentro del carro de placas UCQ-340, vehículo que aparece mencionado repetidamente dentro de la investigación por la desaparición y posterior muerte de Yulixa Toloza.

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la cantidad de rastros biológicos encontrados en diferentes partes del vehículo.

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De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, en la silla trasera, justo detrás del copiloto, aparecieron fragmentos de cabello. También fueron encontrados restos de pelo en otras zonas del carro, incluyendo el área del tapete y la parte del baúl.

Además de eso, los investigadores encontraron células de piel y huellas que ahora hacen parte de los análisis forenses que buscan reconstruir todo lo ocurrido después de que Yulixa salió del centro estético.

Otro elemento clave fue una sim card que pertenecería a la mujer y que estaba dentro del carro.

Las autoridades también hallaron facturas de venta relacionadas con personas vinculadas al funcionamiento de Beauty Laser, el establecimiento clandestino donde Yulixa se realizó el procedimiento estético antes de desaparecer.

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El carro habría intentado ser desaparecido

La investigación también reveló que el vehículo habría sido movilizado hasta Cúcuta con la supuesta intención de hacerlo desaparecer.

Según la Fiscalía, Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado serían los hombres encargados de reclamar y mover el automóvil.

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Ambos están siendo procesados por desaparición forzada y manipulación de pruebas dentro del caso.

De acuerdo con las autoridades, los dos hombres se habrían presentado ante la Policía intentando recuperar el vehículo luego de que fuera ubicado en una zona residencial de Cúcuta.