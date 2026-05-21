Revelan cartel oficial de Popular al Parque 2026 GRATIS en el Simón Bolivar

Bogotá ya comienza a vibrar con la llegada de la tercera edición de Popular al Parque 2026. Este festival, organizado por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), se ha convertido en el punto de encuentro por excelencia para los amantes de los sonidos tradicionales y las nuevas propuestas musicales que definen la identidad de la región.

Durante el fin de semana del 6 y 7 de junio, el Parque Simón Bolívar será el epicentro de una fiesta cultural masiva con entrada libre para todos los ciudadanos mayores de 18 años que deseen disfrutar del talento local e internacional.

Puedes leer: Este es el merengue de las 'viejotecas' que revela a una mujer que golpea a su marido



Bajo el concepto de "Música regional, latidos del sentir popular", el festival busca rendir un homenaje a los ritmos que han acompañado a los colombianos por décadas.



La propuesta sonora de este año es sumamente diversa, integrando géneros como la música popular, la carranga, el bolero y el mariachi, además de influencias que vienen de todas partes del continente, desde rancheras y corridos mexicanos hasta tangos y valses argentinos.

¿Qué artistas se presentarán en Popular al Parque 2026?

El cartel de artistas que se presentarán en Popular al Parque 2026 destaca por una mezcla poderosa de experiencia y juventud.

Entre los nombres más esperados por el público internacional se encuentran Los Tucanes de Tijuana, una institución de la música regional mexicana que promete traer todo el sabor de sus corridos y melodías bailables al escenario bogotano.

Publicidad

Junto a ellos, la potencia de la banda sinaloense estará representada por Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey, quienes llegan para demostrar por qué son referentes actuales del género a nivel mundial.

La cuota femenina en esta edición es sencillamente espectacular. Marbelle, reconocida por su trayectoria y su estilo único en la "tecnocarrilera", encabeza este grupo de mujeres poderosas que se tomarán el Simón Bolívar.

Publicidad

A ella se une Francy, la voz popular de América, cuyos éxitos se han convertido en himnos indispensables para cualquier tarde de despecho y sentimiento. Ambas artistas representan la fuerza y el talento de las mujeres en una industria que sigue creciendo con fuerza en el país.

El talento nacional también brilla con luz propia en esta nómina. Luisito Muñoz y Hernán Gómez aportarán esa esencia clásica que el público bogotano tanto aprecia, con letras cargadas de vivencias y emociones profundas.

Puedes leer: La canción que convirtió a un ex en el más odiado; despreció a su competidor

Asimismo, la energía en el escenario estará garantizada con la presencia de La banda del aventurero, que complementa perfectamente la diversidad de estilos que Idartes ha seleccionado para esta versión del festival.

Pensando en el futuro del género, el festival abre sus puertas a las nuevas generaciones de intérpretes.

Artistas como Sebastián Ayala, Brayan Camacho, Daniel Merak y Kristian Camilo tendrán la oportunidad de mostrar su talento ante miles de personas, demostrando que la música popular colombiana está más viva que nunca y que cuenta con un relevo generacional de primer nivel.

Publicidad

Estos jóvenes talentos traen consigo aire fresco y nuevas formas de interpretar los sonidos del campo y la ciudad.

Es importante recordar que, además de toda esta lista de estrellas, aún queda un artista por confirmar, lo que mantiene la expectativa en su punto más alto.