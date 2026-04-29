Maisak, Feid y Maluma sacan Te Entiendo Remix: Letra completa y video

El remix que muchos estaban esperando ya es una realidad. Maisak lanzó oficialmente Te Entiendo Remix junto a Feid y Maluma, una colaboración que rápidamente empezó a moverse en plataformas digitales y redes sociales.

La canción no llegó de la nada. Antes de esta nueva versión, el tema original ya venía creciendo con fuerza.

En TikTok, el audio superó el millón de creaciones, mientras que en Spotify acumuló cerca de 7 millones de reproducciones. En YouTube, por su parte, ya había pasado los 6 millones de visualizaciones, convirtiéndose en uno de esos temas que la gente repite sin parar.



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La fórmula es clara: una base que ya conectaba con el público, sumada a dos voces que dominan el género urbano. El resultado es una canción que mezcla lo sentimental con lo directo, con frases que se quedan en la cabeza desde la primera vez.

Feid abre el tema con un tono cercano, casi como una conversación. Luego, el coro toma fuerza con la entrada de Maisak y Maluma, manteniendo ese estilo pegajoso que define el track.



Letra completa de Te Entiendo Remix

Aquí está la letra completa del tema que ya está dando de qué hablar:

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Fé-Fé-Fénix The Producer

Hola, mi amor, ¿cómo estás?

Me dijeron que me viste, pero yo no creo que yo te vuelva a ver (Wow)

Fuiste lo más cercano que yo estuve del cielo, pero me dejaste caer

Yo seré inolvidable

Cuando estés borrachita voy a ser el único del que tú hable'

[Coro: Maisak, Maluma & Feid]

Baby, te entiendo

Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría, yeah

No es por na', pero soy lo mejor que llegó a tu vida, yeah

La suerte de tenerme, eso no se ve to' los día'

Mala mía

Pero, baby, te entiendo

Si yo fuera mi ex, tampoco me superaría

El placer de tenerme no son dos vece' en la vida

Hoy me duele guardarte como el amor de mi herida

Y no como el de mi vida (No, no, no, no)

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[Verso 1: Feid]

Los amores como el nuestro sí se borran

A pesar de que le metimos el cora

Vos podés buscarme en otra persona

Dime qué piensas cada vez que lo enrolas (Uh-uh-uh)

Yo te recuerdo de una forma especial

3 a. m. y yo mirando pa'l mar

Te deseo suerte en lo demás

Y ojalá sí me puedas olvidar

¿Qué vas a hacer cuando vos me quieras ver y me tire' al cel y no conteste nadie?

Piénsalo

Cómo era de chimba todo antes que vos y yo rompiéramos

Yo te dije: "Si te vas, te vas, yo no iré detrás"

Créeme, no voy a buscarte

Y cuando quieras regresar (Wow), ojalá no sea muy tarde

Ya habías encontrado al hombre de tu vida

Pero vas a darte cuenta después de una vida (Vida)

Este amor tan lindo fue pura fantasía (Fantasía)

No quiero verte naufragar desde la bahía

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Video oficial de Te Entiendo Remix