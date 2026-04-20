Feid rompe en llanto en pleno show tras interpretar canción de desamor, ¿por Karol G?

El escenario estaba iluminado de verde, la energía del Falxxo Tour se sentía en cada rincón de la ciudad en Estados Unidos, pero de repente, el ambiente cambió por completo.

Feid, el artista que suele poner a todo el mundo a perrear con su estilo relajado, mostró una faceta que pocos esperaban ver en vivo: la de un hombre con el corazón visiblemente afectado.

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En medio de su presentación, mientras los acordes de una de sus canciones más nostálgicas empezaban a sonar, la voz del "Ferxxo" se quebró, dejando a miles de fanáticos en un silencio absoluto que pronto se transformó en una ola de apoyo digital.



Todo ocurrió mientras interpretaba "Boleritoxx", un tema que forma parte de su álbum El Green Print.

A diferencia de sus hits explosivos y festivos, esta canción es una balada cargada de melancolía que habla sobre la dificultad de soltar, el peso de los recuerdos y esa incapacidad de olvidar a alguien a pesar de que el tiempo siga corriendo.

En los videos captados por los asistentes y que ya inundan plataformas como TikTok, se observa claramente cómo la emoción supera al paisa, quien no pudo ocultar su vulnerabilidad frente a su público.

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Como era de esperarse, el internet no tardó ni un segundo en atar cabos. La sombra de su reciente relación con la "Bichota", Karol G, se hizo presente de inmediato en los comentarios de las publicaciones virales.

Los seguidores del cantante relacionaron este momento de debilidad artística con el contexto sentimental que ambos atraviesan, especialmente después de que se hiciera pública su separación.

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Para muchos, ver a Feid tan conmovido es la prueba irrefutable de que el proceso de ruptura está siendo mucho más duro de lo que aparenta en sus redes sociales.

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La situación se intensifica porque Karol G no se ha quedado callada sobre su nueva etapa de soltería. En entrevistas recientes, la intérprete de "Provenza" confirmó que decidió poner fin a su última relación porque simplemente "se había dado cuenta de que no quería estar más ahí".

Estas palabras cayeron como un balde de agua fría para los fanáticos de la pareja, quienes ahora ven en el llanto de Feid una respuesta emocional a ese rechazo público.

Incluso, Karol compartió reflexiones que se volvieron pólvora en redes, asegurando que a veces las personas se entregan tanto en una relación que terminan por perderse a sí mismas.

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Las reacciones en las redes sociales están totalmente divididas y el debate arde. Por un lado, están los que sienten una empatía profunda por el Ferxxo, escribiendo mensajes como "él lloró y todos lloramos con él" o "a todos nos dolió verlo así".

Por otro lado, hay un sector de la audiencia que ha arremetido contra Karol G, acusándola de haberlo "usado" o de mostrarse demasiado indiferente mientras él sufre en tarima.

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Frases como "Karol G le partió el corazón al Ferxxo" se han vuelto constantes en los hilos de conversación.

Para añadirle más picante al asunto, el nombre de Anuel AA volvió a aparecer en el radar. Se reportó que el ex de la colombiana republicó un video relacionado con ella para luego borrarlo, lo que solo sirvió para echarle más leña al fuego de la polémica que rodea la vida personal de los artistas.

Mientras tanto, Feid no ha dado declaraciones oficiales sobre lo sucedido en su concierto, dejando que su música y sus lágrimas hablen por él.