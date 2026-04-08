Karol G revela una de las razones de su ruptura con Feid: "Me tiró al suelo”

Karol G ha decidido romper el silencio y confirmar lo que muchos ya sospechaban: su relación con Feid ha llegado a su fin tras tres años de compartir sus vidas.

En una reciente y reveladora charla para la revista Playboy, la intérprete de "Provenza" no se guardó nada sobre este cierre de ciclo que, según sus palabras, ocurrió hace ya varios meses.

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Con una actitud renovada, la artista paisa dejó claro que fue ella quien tomó la determinación de alejarse, describiendo el acto como un momento de gran valentía personal al admitir que ya no deseaba permanecer en ese espacio sentimental.



El camino hacia esta confesión no fue sencillo. La cantante describió que el año pasado fue una montaña rusa emocional donde sintió que la vida la lanzó al suelo y la maltrató de diversas formas.

Para superar este bache, la "Bichota" optó por cambios radicales que incluyeron un viaje a Hawái y un nuevo corte de pelo tipo bob con degradado, buscando dejar atrás todo lo que la retenía.

Ahora, instalada en la soltería, asegura que sus etapas de mayor evolución personal ocurren precisamente cuando se encuentra sola, lejos de las expectativas de entregarse por completo a una pareja hasta perder su propia identidad.

A sus 35 años, Karol G también aprovechó para cuestionar las presiones sociales que recaen sobre las mujeres latinas.

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Mencionó que, según su cultura, a esta edad ya se espera que tenga hijos, pero ella se siente en un proceso hermoso y no percibe ningún tipo de retraso en sus metas de vida.

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Esta nueva etapa de independencia coincide con uno de los hitos más grandes de su carrera: encabezar el festival Coachella.

El 12 y 19 de abril de 2026, hará historia al ser la primera mujer latina en liderar el cartel de este evento masivo en el desierto de Colorado, compartiendo escenario con figuras como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

La decisión de posar para la famosa revista del conejito fue algo que consultó incluso con la actriz Sofía Vergara. Para la cantante, esta participación no fue una casualidad, sino una elección autónoma basada en su deseo de proyectar su libertad y evolución actual.

Mientras ella se enfoca en que sus presentaciones en Coachella sean un espectáculo no solo para su comunidad sino para ella misma, el mundo de la música procesa esta ruptura que se manejó con total discreción durante meses.

Por su parte, Feid ha mantenido un perfil más bajo respecto al tema, aunque se dice que dejó caer algunas pistas en colaboraciones musicales a principios de 2026.

A pesar de haber coincidido recientemente en eventos como los Grammy, la postura de Karol G es firme: está enfocada en su crecimiento y en demostrar que este momento, lejos de ser la consagración final, es apenas el comienzo de una trayectoria mucho más ambiciosa.

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La artista busca que sus mensajes tengan un impacto real y concreto, moviéndose más allá de las tendencias superficiales para conectar profundamente con su audiencia global.