FOTOS de Karol G en revista Playboy desatan furor; llamativa desde la portada

La cuenta oficial de Instagram de Playboy acaba de soltar una bomba que tiene a los fanáticos de la música urbana en un estado de asombro total.

No se trata de un simple anuncio, sino de un carrete de siete fotografías que capturan la esencia más auténtica de la artista paisa, Karol G, quien se ha convertido en la flamante estrella de la edición de primavera 2026.

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Desde la primera imagen, que funciona como la llamativa portada de la revista, la colombiana deja claro que este es su momento de mayor brillo y seguridad personal.



Esta colaboración ha tomado a muchos por sorpresa, ya que no era un movimiento que se esperara en la agenda de la intérprete de "Provenza". En las redes sociales, el impacto fue inmediato.

El carrusel de fotos muestra a una Karol G radiante, desatando un furor que se divide entre quienes celebran su belleza indiscutible y quienes se preguntan por la cifra astronómica que la revista habría tenido que desembolsar para contar con la figura latina más relevante del momento.

Dentro de las páginas de esta edición especial, Karol G se sincera sobre el proceso interno que está viviendo. La artista compartió una reflexión poderosa que marcó el inicio de su año:

"Cuando me desperté el 1 de enero de 2026, me dije a mí mismo: me elijo a mí mismo. Elijo mi poder".

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Este enfoque de autoafirmación es el que la ha llevado a conectar con lo que ella denomina su "mujer salvaje interior", una faceta que se refleja en cada una de las siete capturas del post, donde se le ve más segura de quién es hoy en día.

Puedes ver las fotos en ESTE LINK.

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El momento de esta publicación no es casualidad. La Bichota está a solo unos días de marcar un antes y un después en la industria musical al convertirse en la primera artista latina en encabezar el cartel principal del Festival de Coachella.

Sus presentaciones están programadas para los domingos 12 y 19 de abril en el desierto de California, donde compartirá el estatus de líder de jornada con figuras como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

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La expectativa por verla en el escenario principal es total. Se sabe que su espectáculo estará fuertemente inspirado en su quinto álbum de estudio, titulado Tropicoqueta, el cual vio la luz en junio de 2025.

Este trabajo es una mezcla vibrante de reggaetón, vallenato, cumbia y merengue que ha consolidado su evolución artística. Los seguidores que no puedan asistir al Empire Polo Club podrán seguir su show en vivo a través del canal oficial de YouTube de Coachella el domingo 12 de abril a las 11:55 p. m., hora de Colombia.

Mientras tanto, la conversación en las plataformas digitales no se detiene. Algunos seguidores comentan que la cantante luce "más linda que nunca" desde que cerró capítulos sentimentales pasados, asegurando que su soltería o nuevos aires le han sentado de maravilla.

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Aunque existen voces críticas que cuestionan el contenido de las fotos, la mayoría defiende su integridad como artista y su capacidad para romper moldes en espacios tan icónicos como Playboy.

Con estas fotos, Karol G no solo promociona una revista, sino que reafirma que está lista para devorarse el escenario de Coachella y seguir haciendo historia.

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