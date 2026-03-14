Hermana de Karol G reaparece tras polémica con su familia: ¿hay reconciliación?

La situación personal y familiar de Verónica Giraldo, hermana mayor de la cantante Karol G, dio un giro inesperado que mantiene a sus seguidores atentos a cada movimiento en plataformas digitales. Tras un periodo de silencio y una crisis pública que expuso tensiones en su entorno cercano, aparecieron indicios sobre una reconciliación con su familia.

Después de varios días de haber cerrado su cuenta de Instagram, donde cuenta con una comunidad considerable, Verónica Giraldo decidió reactivar su perfil, lo que coincide con la difusión de imágenes que la muestran en situaciones cotidianas junto a sus seres queridos.

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Recientemente, se conoció una fotografía en la que se le observa aparentemente desprevenida, conversando con otra persona mientras sostiene varias bolsas de compras. Pese a que no se ha confirmado la fecha exacta de esta imagen, su circulación ha reactivado las especulaciones sobre su estado emocional y de salud tras las polémicas semanas anteriores.



Sumado a esto, uno de los gestos más significativos en esta historia fue protagonizado por su hermana menor, Jessica Giraldo, la cual a través de su cuenta de Instagram, compartió un carrusel de fotografías familiares que incluyó imágenes inéditas de Verónica junto a su pequeña hija, Sophia.

Estas instantáneas, que capturan momentos de cercanía entre madre e hija, fueron rápidamente interpretadas por los usuarios y seguidores como una señal de acercamiento dentro de la familia Giraldo.



¿Cuál es el posible conflicto que hay con la hermana de Karol G?

Cabe destacar que Verónica, hermana de Karol G, atravesó una fuerte crisis personal relacionada con su expareja, Jaime Llano, padre de su hija. En videos publicados anteriormente, la influenciadora relató situaciones difíciles que, según su testimonio, comenzaron durante su embarazo y continuaban afectandole.

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En medio de ese desahogo, ella manifestó su inconformidad con algunos familiares, asegurando que no respaldaron públicamente sus declaraciones y cuestionaron su versión de los hechos. Tanto es así que el punto más complejo de esto ocurrió cuando mostró lesiones en sus manos, explicando que se las produjo al romper un vidrio en la casa de sus padres en un intento por ver a su hija.

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Actualmente, el entorno familiar de Karol G permanece bajo el escrutinio del público, que busca señales sobre la evolución de esta compleja situación personal. Por lo cual, la reactivación del perfil de Verónica y las publicaciones de Jessica parecen ser los primeros pasos hacia una estabilidad que muchos seguidores celebran en redes sociales.

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