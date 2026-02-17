Hermana de Karol G, desesperada por que le quieren quitar su hija; no quiere vivir más

La hermana de Karol G atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida personal. Verónica Giraldo decidió hablar públicamente en sus redes sociales sobre la situación legal que enfrenta con su expareja, un conflicto que, según explicó, podría terminar alejándola de su hija.

En un video que rápidamente se volvió viral, la mujer apareció visiblemente afectada, con la voz entrecortada y sin ocultar las lágrimas. Su testimonio generó una ola de mensajes de apoyo, no solo por tratarse de una figura cercana a la artista antioqueña, sino por la crudeza con la que relató su realidad.

Verónica aseguró que el problema con su expareja no surgió de un día para otro. Según contó, la relación sentimental se fue transformando con el tiempo en una situación tensa, marcada por reproches y discusiones que ahora tienen consecuencias legales. Lo que más le duele, según expresó, es sentir que su rol como madre está siendo cuestionado.

“Es muy triste que vos le entregues el amor a una persona y esa persona haga de todo para que te vean como la mala y no verdaderamente lo que sos”, dijo en uno de los fragmentos del video, dejando claro que se siente señalada injustamente.

De acuerdo con su versión, el conflicto no sería un hecho aislado. Verónica afirmó que su expareja ya habría tenido situaciones similares con relaciones anteriores y que ahora estaría repitiendo ese patrón con ella. En su relato, también señaló que la estrategia de la otra parte sería desprestigiarla como madre, lo que la ha llevado a un desgaste emocional constante.

La posibilidad de perder a su hija la tiene al límite

La angustia no solo está relacionada con el proceso legal, sino con la posibilidad real de perder el contacto diario con su hija. Para ella, ese escenario representa el mayor temor. Aun así, manifestó que su prioridad sigue siendo el bienestar de la menor, incluso por encima de su propio estado emocional.

En medio de su desahogo, Verónica Giraldo pronunció una de las frases más fuertes de su testimonio, que dejó impactados a muchos de sus seguidores:

“En esta vida venimos solos y morimos solos. Hasta los que más dices amar te dan una patada en el trasero. Ya no me importa qué pase con mi vida; me quitaron el sentido de vivir. Nunca en mi vida había odiado a dos personas, como lo hago en este momento”, expresó con evidente frustración.

Estas palabras reflejan el nivel de afectación que le ha generado el conflicto, no solo desde lo legal, sino desde lo personal. La hermana de la intérprete de “Bichota” también habló de la soledad que siente al enfrentar este problema, señalando que incluso personas cercanas se han distanciado en medio de la situación.

Hermana de Karol G, desesperada por que le quieren quitar su hija

¿Karol G la dejó sola?

Hasta ahora, Karol G no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido. La artista ha sido conocida por mantener su vida familiar lejos del foco mediático, aunque en varias ocasiones ha expresado el amor y respeto que siente por su familia a través de publicaciones esporádicas. en especial por su pequeña sobrinita.

El caso de Verónica Giraldo ha provocado debate en redes sociales, donde cientos de usuarios han compartido mensajes de apoyo y han pedido que se respete su versión de los hechos. Su historia, contada desde el dolor y la incertidumbre, ha conectado con muchas personas que han vivido procesos similares.

