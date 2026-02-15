Persona cercana a Karol G revela la verdad detrás de su éxito: “Es clave”

Es sabido que la fortuna de Karol G no se debe a la música, sino también a los diferentes negocios y empresas que ha impulsado por medio de la credibilidad de su reputación, tanto es así que para diciembre del 2025, se inauguró Carolina, un restaurante ubicado en el sector de Provenza Medellín.

Por lo cual, Emilio Valencia, director gastronómico del negocio, habló con Blu Radio sobre la filosofía que hay detrás de la propuesta y corrigió la idea de que se trate únicamente de un emprendimiento ligado a la fama de La Bichota, además de otros detalles de este ámbito.

Tanto es así que de acuerdo con Valencia, afirmó que la idea del lugar esta ligada a la alta cocina y la conexión de los visitantes con la cultura nacional. Además rechazó la idea de que esta marca solo sea un pretexto para seguir creciendo la marca de Karol G, sino que este tiene una filosofía diferente.



“Carolina es alta cocina colombiana con infusiones de cocina latinoamericana. Provenza son los gustos de ella interpretados a nivel mundial, conceptualizados en cocina colombiana. Y el Rooftop es un steakhouse para compartir en un ambiente diferente”, explicó con relación al restaurante.

¿Qué más reveló Emilio Valencia sobre el restaurante de Karol G?

De igual forma, afirmó que en su mayoría las preparaciones que hay en el menú en el restaurante son del gusto personal de la cantante paisa. Además afirmó que esta propuesta busca integrar diferentes conceptos de arte, identidad y tradición,

“Cocinar con amor, esa es la clave de todo”, afirmó. De igual forma, explicó que los platos son una interpretación a nivel mundial y el Rooftop es un steakhouse para compartir en un ambiente diferente. Afirmando que este lugar tiene varios aspectos que lo hacen especial, como una identidad propia y no una extensión de la marca de Karol G.

Por otro lado, la cantante paisa celebró sus 35 años este 14 de febrero con un mensaje en redes, donde escribió: “Agradecida con Dios por un año más de vida… por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así… HAPPY BDAY BICHOTA!!!!!!!”, mensaje que lo acompañó con diferentes emoticones .

Al punto que esta publicación recibió la felicitaciones de sus fanáticos y varias figuras del entretenimiento, quienes se sumaron a la celebración virtual.