El Levi's Stadium de Santa Clara, California, no solo fue el escenario de la gran final de la NFL; ayer se convirtió en el epicentro de un terremoto cultural liderado por el talento latino.

En un espectáculo que la prensa ha calificado como "mastodóntico" y opulento, Bad Bunny transformó el campo en un despliegue de simbolismo caribeño, pero fue la presencia de Karol G la que terminó por incendiar las redes sociales y las columnas de moda.

La cantante de Medellín no fue una simple espectadora. Bajo el techo de 'la casita' —una recreación escénica de los hogares de las abuelas latinas donde las familias se reúnen los sábados— Karol G demostró por qué es un icono de estilo global.



Su participación, bailando al ritmo de los éxitos del 'Conejo Malo', fue un recordatorio visual del mensaje central de la noche: "El amor es más fuerte que el odio".

¿Cómo se veía Karol G en La Casita de Bad Bunny?

Para esta cita histórica, Karol G optó por una propuesta arriesgada que fusionaba la sensualidad con la sofisticación artesanal.

La artista lució un vestido blanco transparente de gasa y encaje, caracterizado por un corte irregular y asimétrico que simulaba jirones, dejando entrever un fondo en tono nude que jugaba con la percepción del espectador.

El diseño, de escote barco, se complementó con una melena semi rubia suelta y un maquillaje bronceado sutil que resaltaba su faceta más natural y empoderada.

El calzado, una de las piezas clave del estilismo para este 2026, consistió en unas sandalias de tiras minimalistas con detalles brillantes.

Así lució Karol G en 'La Casita' de Bad Bunny en el Super Bowl 2026; un vestido exclusivo Foto: AFP

Estas tiras escalaban elegantemente por sus pantorrillas, aportando un destello de sofisticación discreta al conjunto.

El vestido que Karol G lució al subir al escenario con Bad Bunny pertenece a una reconocida marca y fue presentado en el Fashion Week de este año, según @kevinfashionned, reconocido creador de contenido de moda.

La prenda destaca por un diseño único que daba la impresión de estar formado por telarañas construidas sobre su cuerpo por arte de magia.

En cuanto a los accesorios, la colombiana no escatimó en impacto: lució joyería XL, destacando múltiples collares y brazaletes de cadenas doradas colocados incluso sobre las mangas, con una gran cruz al cuello como pieza central.

Este despliegue de moda no estuvo solo. En el exclusivo sector VIP de la tarima, Karol G estuvo acompañada por figuras de la talla de Pedro Pascal, Jessica Alba y Young Miko.

A su lado, Cardi B también hizo gala de lujo con un espectacular collar de diamantes de Messika y un conjunto de Zimmermann, mientras que figuras como Ricky Martin —quien interpretó "LO QUE LE PASÓ A HAWAii"— se sumaron a la estética de la noche con un impecable look total white.

El evento, cuyas entradas alcanzaron un precio medio de 7.400 dólares, fue una pasarela de tendencias.

Mientras Bad Bunny vestía diseños de la firma española Zara, otras celebridades como Lady Gaga impactaron con vestidos drapeados de la firma Luar en tonos azules.

Incluso la presencia de Kendall Jenner, quien observó el show desde las gradas con un look de pantalones capri y sandalias de tacón de piel, añadió una capa extra de interés mediático al encuentro.

Más allá de la moda, la actuación de Karol G y sus colegas en el Super Bowl 2026 simbolizó un momento de unión necesaria.

En un estadio que vibró con éxitos que fueron desde la "Gasolina" hasta lo más reciente de la discografía de Bad Bunny, la presencia latina reclamó su espacio en la cima del entretenimiento mundial, celebrando la vida y la resistencia cultural a través del baile y el estilo.