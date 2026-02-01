Publicidad

Karol G y Feid protagonizan tenso encuentro en los Grammy 2026 tras su ruptura

Karol G y Feid protagonizan tenso encuentro en los Grammy 2026 tras su ruptura

Karol G y Feid se cruzan en la alfombra roja de los Grammy 2026 sin desfilar juntos, lo que generó reacciones en redes.

Karol G y Feid en los Grammy 2026
Karol G y Feid se encuentran en los Grammy 2026
Foto: AFP, redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de feb, 2026

Durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, realizada este 1 de febrero en Los Ángeles, la cantante colombiana Karol G y el artista urbano Feid coincidieron en la alfombra roja sin desfilar juntos, un detalle que generó múltiples reacciones en redes sociales y reavivó especulaciones sobre el estado actual de su relación.

Las imágenes del evento muestran a Karol G posando frente a las cámaras, mientras Feid aparece a cierta distancia, revisando su teléfono móvil y sin interacción visible entre ambos.

Puedes leer: J Balvin y Valentina Ferrer roban miradas en la alfombra roja de los Grammys 2026

Este cruce breve fue interpretado por algunos usuarios como incómodo y contrastó con apariciones anteriores de la pareja en entregas de premios, conciertos y eventos públicos, donde solían mostrarse juntos.

Karol G y Feid coinciden en los Grammy 2026

Desde semanas previas a la ceremonia, comenzaron a circular versiones sobre un posible distanciamiento entre los dos artistas.

Algunos medios internacionales, entre ellos TMZ, difundieron información que apunta a una separación ocurrida de manera discreta y en buenos términos, tras cerca de tres años de relación.

Sin embargo, ninguno de los involucrados realizó declaraciones oficiales que confirmen o desmientan dichas versiones.

La coincidencia de Karol G y Feid en uno de los eventos más importantes de la industria musical volvió a poner el tema en el centro de la conversación digital.

En plataformas como X, Instagram y TikTok, usuarios compartieron videos, fotografías y comentarios relacionados con la distancia observada durante la alfombra roja.

Publicidad

Para varios seguidores, la falta de interacción reforzó las versiones de una posible ruptura, mientras otros pidieron cautela ante interpretaciones basadas en gestos breves.

Puedes ver: Karol G deslumbró en los Premios Grammy 2026; se robó miradas en la alfombra roja

Publicidad

A lo largo de las últimas semanas, también circularon publicaciones y comentarios en redes que analizan cambios en la dinámica pública de ambos artistas.

Algunos seguidores señalaron diferencias en la frecuencia de interacciones digitales, apariciones conjuntas y referencias mutuas, aunque estas observaciones no cuentan con confirmación directa.

El momento ocurrió en el marco de una ceremonia en la que Karol G cumple un rol específico como presentadora de una de las categorías, lo que marcó su participación oficial dentro de la gala más allá de la alfombra roja.

Su presencia responde a compromisos profesionales relacionados con la premiación y con su actividad internacional dentro de la industria musical.

Por su parte, Feid figura en varias nominaciones dentro de las categorías urbanas de los Grammy 2026 y asistió al evento como parte de los artistas invitados y nominados de la noche. Su aparición también fue seguida de cerca por fanáticos y medios especializados en entretenimiento.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas emitió comunicados ni ofreció declaraciones públicas sobre su situación sentimental.

Publicidad

Ante esta ausencia de confirmación oficial, las versiones continúan circulando entre seguidores y medios de farándula, alimentadas por interpretaciones de gestos, imágenes y comportamientos durante el evento.

Mientras avanza la ceremonia y se anuncian los ganadores de las distintas categorías, el encuentro entre Karol G y Feid se mantiene como uno de los momentos más comentados de los Grammy 2026, en un contexto marcado por rumores en redes sociales y expectativa del público.

