“Fuera ICE”: Bad Bunny sacude los Grammy 2026 con un discurso a favor de los migrantes

Bad Bunny volvió a demostrar que su impacto trasciende la música y va más allá del entretenimiento. El artista puertorriqueño se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la industria musical a nivel global.

Durante la ceremonia de los Premios Grammy 2026, celebrada en Los Ángeles, aprovechó uno de los momentos más importantes de su carrera para emitir un fuerte mensaje político y social en defensa de los migrantes, generando una de las reacciones más comentadas de la noche.

Discurso de Bad Bunny en los Grammy 2026 contra ICE

El cantante subió al escenario para recibir el galardón en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana, premio que obtuvo por su producción 'Debí tirar más fotos', un reconocimiento que confirma su influencia global y su liderazgo dentro de la música latina.



Sin embargo, más allá del triunfo musical, fue su discurso de aceptación el que captó la atención del público.



Antes de agradecer a Dios y a su equipo de trabajo, Bad Bunny decidió romper el protocolo habitual y lanzó una declaración directa contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Con un tono firme y emotivo, expresó: “Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos americanos”, una frase que resonó con fuerza dentro y fuera del recinto.

El mensaje fue recibido con aplausos y gestos de apoyo por parte de varios asistentes, en una gala marcada por discursos con tintes políticos y sociales.

La intervención de Bad Bunny se convirtió rápidamente en uno de los momentos más poderosos de la ceremonia, al poner sobre la mesa el debate migratorio en uno de los escenarios mediáticos más importantes del mundo.

¿Qué es ICE?

Tras la ovación del público, el mensaje adquirió una dimensión aún mayor al considerar el contexto en el que fue pronunciado. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas es una agencia federal creada en 2003 y adscrita al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras.

Entre sus funciones se encuentran la detención y deportación de personas en situación migratoria irregular, así como la realización de operativos de control en distintas ciudades del país.

A lo largo de los años, esta entidad ha sido duramente cuestionada por organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos migrantes, que denuncian presuntos abusos, redadas masivas, separaciones familiares y condiciones adversas en centros de detención.

Estas críticas han convertido a la agencia en uno de los símbolos más controvertidos del debate migratorio, especialmente para las comunidades latinas que viven en Estados Unidos.

En ese contexto, la postura de Bad Bunny no pasó desapercibida. El artista es constante en el uso de su plataforma para visibilizar problemáticas sociales que afectan directamente a la población latina.

Su discurso en los Grammy 2026 reforzó esa postura, al transformar un logro profesional en una declaración de carácter colectivo y humano.

La edición de este año de los premios estuvo atravesada por mensajes sociales y políticos que reflejan el clima de tensión que rodea la discusión migratoria en el país. No obstante, la intervención de Bad Bunny destacó por la contundencia de sus palabras y por el alcance del escenario elegido, uno de los más vistos a nivel mundial.

