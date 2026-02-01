J Balvin y Valentina Ferrer roban miradas en la alfombra roja de los Grammys 2026

En el Crypto.com Arena de Los Ángeles una de las parejas más consolidadas y queridas del espectáculo, J Balvin y Valentina Ferrer llegaron a los Grammys 2026 no solo para celebrar la música, sino para reafirmar su estatus como íconos del estilo con una propuesta estética que demostró su unión como pareja.

Durante su pasó por la alfombra roja terminaron captando todas las miradas con una elegancia sencilla y natural. Aunque sus atuendos no compartían el mismo color, ambos lograron transmitir una sintonía clásica y llena de brillo, muy diferentes al estilo que tienen en sus presentaciones.

Inicialmente, el cantante colombiano, siempre se destacó por su interés en la moda, optó por un look que equilibra lo clásico con toques contemporáneos. Los detalles de su vestuario incluyeron: Un esmoquin negro de corte slim con una chaqueta entallada y solapas satinadas.



Por otro lado, tenía una camisa blanca pulida acompañada de un moño negro clásico, unos zapatos tipo Oxford en color negro. Así mismo, Balvin lució el cabello corto y una barba perfectamente delineada. Además traía pendientes plateados, un anillo y un reloj dorado, elementos que captaron la atención de todos los que siguen los Grammys 2026.

J Balvin en los Grammys 2026 Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Cuál fue la vestimenta de Valentina Ferrer en los Grammys?

La actriz argentina, deslumbró con una elección diferente y muy femenina. Tanto es así que su look se centró en un vestido largo en color rojo intenso, diseñado con tirantes finos y un escote profundo que resaltaba su silueta.

Un detalle clave de su atuendo fue el drapeado en la zona de la cadera, el cual ciñó su figura de manera elegante. Para complementar el vestido, Ferrer llevó el cabello suelto con ondas suaves y una raya ligeramente ladeada.

Mientras que su maquillaje apostó por la naturalidad, con una piel luminosa, ojos en tonos marrones y labios en un discreto tono. El toque final de brillo lo aportaron sus joyas plateadas con brillantes, consistentes en un collar y pendientes a juego.

Cabe destacar que la presencia de J Balvin en los Grammys 2026 está a que esta con una nominación al Mejor Álbum de Música Urbana por "Mixteip". En esta reñida categoría, el colombiano compite contra otros grandes nombres del género como Bad Bunny, Feid, Nicki Nicole, Trueno y Yandel.

