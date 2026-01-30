Lady Gaga se presentará en los Premios Grammy 2026, ¿su noche más decisiva?

El próximo 1 de febrero de 2026, los ojos del mundo se posarán sobre el Crypto.com Arena de Los Ángeles, un recinto que será testigo de una de las ediciones de los premios Grammy.

Entre una constelación de estrellas, un nombre brilla con una intensidad renovada: Lady Gaga.

Puedes leer: Premios Grammy 2026: El emotivo álbum por el que nominaron a Andrés Cepeda



La artista no solo regresa para reclamar su trono en el pop, sino que lo hace en un momento de madurez artística sin precedentes, respaldada por su era más ambiciosa hasta la fecha.



Con un total de siete nominaciones, Gaga ha alcanzado su cifra más alta de candidaturas en un solo año, consolidando el impacto cultural y comercial de su más reciente trabajo discográfico.

Esta cifra la sitúa en la cima de la competencia, compartiendo el segundo lugar de los más nominados junto a productores de renombre como Jack Antonoff y Cirkut, y solo superada por el rapero Kendrick Lamar, quien lidera la lista con nueve menciones.

Lady Gaga estará en los Premios Grammy

La confirmación de su actuación ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo entre críticos y fanáticos.

No se trata de una presentación cualquiera; si Gaga decide interpretar material de su aclamado álbum "MAYHEM", esta marcaría la primera vez que presenta una canción original propia en el escenario de los Grammy desde el año 2019.

Publicidad

Este vacío de seis años solo ha servido para alimentar la expectativa sobre qué tipo de espectáculo visual y sonoro ofrecerá una artista conocida por romper los moldes de lo convencional.

El repertorio de nominaciones para esta 68ª edición es un testimonio de su versatilidad. Su álbum "MAYHEM" compite en categorías de peso pesado como Álbum del Año y Mejor Álbum Pop Vocal.

Publicidad

Por otro lado, el sencillo "Abracadabra" se ha posicionado como un gigante de la temporada, buscando alzarse con los gramófonos de Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Grabación Dance Pop.

Puedes leer: Grammy 2026: revelan la lista de artistas que se presentarán en la gala

A esto se suma "Disease" en Mejor Interpretación Pop Solista y su proyecto cinematográfico Harlequin, vinculado a Joker: Folie à Deux, que compite como Mejor Álbum Pop Tradicional.

A pesar de contar ya con 14 premios Grammy en su estantería, Gaga se enfrenta a un desafío histórico personal: ganar por primera vez una de las categorías del llamado “Big Four” (Álbum, Grabación y Canción del Año, más Mejor Artista Nuevo).

Esta carencia en su palmarés, a pesar de su dominio global, añade una capa de dramatismo y urgencia a la gala del domingo, donde finalmente podría saldar esa deuda con la Academia de la Grabación.

La noche no estará exenta de competencia feroz y momentos nostálgicos. La ceremonia, que será conducida por sexta y última vez por el comediante Trevor Noah, contará con un lineup de infarto que incluye el regreso de Justin Bieber (quien no actuaba desde 2022), la presencia de la legendaria Ms. Lauryn Hill, y figuras actuales como Sabrina Carpenter, Post Malone y Bad Bunny.

Publicidad

Más allá de los premios, el contexto de Lady Gaga en 2026 es el de una artista omnipresente. Recientemente, se anunció su participación en un comercial para la Super Bowl donde versiona un tema clásico infantil, y continúa siendo una voz activa en temas sociales y políticos, como quedó demostrado en sus recientes declaraciones durante su gira en Tokio.

Para los seguidores en Colombia y el resto del mundo, la transmisión estará disponible a través de CBS y Paramount+, asegurando que nadie se pierda lo que se perfila como la coronación definitiva de una leyenda viviente en el Crypto de Los Ángeles.

Publicidad

Mira también: Karol G hará historia como presentadora en los Premios Grammy 2026