¿Cuál es el secreto de una buena hamburguesa? Un experto lo revela

Si crees que para preparar la mejor hamburguesa del mundo necesitas fórmulas químicas o ingredientes traídos de otro planeta, estás muy equivocado.

En una reciente charla en El Klub de La Kalle, un experto con más de 12 años recorriendo restaurantes soltó la lengua y reveló que la magia está en la sencillez.

"Una hamburguesa es un producto tan simple, digamos, que es un tema de materia prima". Así de claro te lo dice: si no tienes ingredientes de calidad, no tienes nada.



¿Te has preguntado por qué a veces la carne te queda dura o sin gracia? El secreto, según lo discutido en el medio citado, no es un misterio de estado. La clave es el equilibrio entre grasa y músculo.

El invitado explicó que para lograr esa jugosidad que tanto buscas, necesitas un mix específico: "Normalmente uno para hacer una buena hamburguesa necesita... un 30% de carne que tenga un componente más de grasa y 70% más magra".

Y aquí viene el primer error que seguro cometes: usar lomo. Si haces una hamburguesa con lomo, te va a quedar seca. Olvida los cortes finos que usarías para un estofado; en la hamburguesa, la sencillez manda: "Eso es carne asada, pan, salsa y queso".

Pero la carne no camina sola. Tienes que ponerle atención a lo que la sostiene. Para este conocedor, que ha publicado más de 3.000 reseñas en sus redes sociales, el soporte es vital: "El pan, pues el pan es la mitad de la hamburguesa".

Si el pan no es fresco o no está bien pensado para el tipo de carne que usas, la experiencia se arruina. No se trata solo de hambre, se trata de "meterle cariño a buenos ingredientes".

Ahora, si lo tuyo no es la cocina sino salir a buscar el sabor perfecto en las calles de Bogotá, prepárate. El experto aprovechó los micrófonos de El Klub de La Kalle para invitarte a la quinta edición de Burgerville.

Este evento, que se llevará a cabo del 13 al 15 de marzo en la Hacienda San Rafael, no es cualquier feria de comida. Es, en sus palabras, como "el Estereopicnic de la comida" donde el "lineup" no son bandas de rock, sino los mejores restaurantes de la ciudad.

A diferencia de otros eventos como el Burger Master, donde te toca saltar de local en local, en Burgerville tienes a los 35 mejores exponentes en un solo lugar. "Burgerville se vive todo en un mismo espacio", explicó el invitado, describiéndolo como un parque de diversiones para los amantes de la carne.

Incluso, si tienes gustos más exóticos, recomendó joyas ocultas como la hamburguesa de El Árabe, de la chef Samia Akure, que usa punta de anca al carbón en pan pita con una costra de queso impresionante.

Y aquí va el giro que no esperabas: a pesar de ser un crítico que valora lo artesanal, el experto confesó un "placer culposo" que tú también podrías tener. Admitió que a veces se le antoja una hamburguesa de cadena rápida porque te conecta con la nostalgia de la infancia.

Al final, comer es un placer que no siempre tiene que ser sofisticado. Eso sí, ni se te ocurra pedirla con lechuga en lugar de pan, a menos que tengas una alergia real, porque para él, eso es casi como querer volverse ciclista y subir patios a las 5 de la mañana.

