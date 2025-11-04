Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: ACCIDENTE MORTAL DE MOTOCICLISTAS
¿BANCOLOMBIA SUSPENDERÁ SUS SERVICIOS?
AÍDA MERLANO PILLADA CON EMPRESARIO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Carín León sorprende en Bogotá con parada gourmet: hamburguesas en el sur de la ciudad

Carín León sorprende en Bogotá con parada gourmet: hamburguesas en el sur de la ciudad

El cantante mexicano de música regional fue visto disfrutando de una visita improvisada al restaurante de hamburguesas del streamer Westcol justo antes de su gran concierto en Bogotá.