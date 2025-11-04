Carín León sorprende en Bogotá con parada gourmet: hamburguesas en el sur de la ciudad

El reconocido cantante mexicano Carín León protagonizó una escena poco habitual en Bogotá.

En compañía del streamer WestCol, el artista llegó al sur de Bogotá en un vehículo de lujo y se detuvo en un restaurante de hamburguesas ubicado en la avenida Ciudad de Cali, a la altura del centro comercial Hayuelos.

El encuentro se dio en medio de una transmisión en vivo del streamer WestCol, durante la cual Carín León fue guiado por varios sectores de la ciudad y finalmente llegó al local de hamburguesas para probar la receta especial del establecimiento.



Lee también: Seguridad impidió que imitadora se acercara a Shakira; iba vestida igual que ella

La rutina tomó por sorpresa a todas las personas que vieron desfilar los autos y reconocieron al artista.

La parada gastronómica se puede ver de dos formas, por un lado, se presenta como parte de una estrategia promocional previa al concierto masivo del artista, que tendrá lugar el próximo 8 de noviembre en el Estadio El Campín como parte de su gira “Boca Chueca Tour 2025”.

Por otro lado, dejó ver un lado más relajado y cercano del cantante, que decidió bajar el ritmo y disfrutar de una comida rápida antes de subir al escenario.

Publicidad

Carín León Foto: redes sociales y Stream Westcol

Publicidad

Durante la transmisión, el local fue presentado como parte del recorrido y los seguidores del streamer lograron captar el momento en que Carín León conversaba con el equipo, probaba la hamburguesa mientras posaba para fotos con clientes que lo reconocieron.

El ambiente del momento fue muy relajado, con música, autos llamativos y comida rápida como protagonistas.

Esta visita ocurre en medio de una fuerte expectativa por el concierto del artista mexicano en Bogotá.

Puedes leer: JuanDa filtra ante cámaras a Camilo Cifuentes, influencer de “Yo afán no tengo”

Teniendo en cuenta que las entradas para esa presentación se encuentran en circulación y el evento promete una producción de gran escala, acorde con el posicionamiento internacional del artista.

Testigos que se encontraban en el lugar contaron que la llegada de Carín León causó revuelo entre los clientes del restaurante y vecinos del sector.

Publicidad

Muchos aprovecharon la oportunidad para grabar videos y pedirle fotografías, mientras el cantante se mostró sonriente y atento con todos, algunos incluso mencionaron que el artista no llegó con un gran equipo de seguridad, lo que permitió un acercamiento directo con sus fanáticos.

Publicidad

Las redes sociales rápidamente se llenaron de clips y comentarios sobre el momento, convirtiendo la visita en tendencia local durante varias horas.

Mira también: Carin León y sus graciosas caras mientras prueba comida callejera colombiana