¿Carin León al ring? El inédito motivo por el que dejaría el micrófono y se pondría los guantes

La visita de Carin León a La Kalle no solo estuvo marcada por la degustación de la auténtica comida callejera colombiana, sino también por revelaciones sobre su pasión por el deporte y su sorprendente lista de deseos para subirse al ring, con una de las caras del pugilismo actual.

Carin León, se tomó un momento para confesar su admiración por el boxeo, al punto que cuando se le preguntó si tenía la oportunidad de un round amistoso en un cuadrilátero con un famoso, el artista mexicano no dudó en aceptar el desafío: "No, sí me encanta el boxeo.”

Y aunque Carin León es conocido por su música que, según él, gusta por el "desmadre" y el ser un "bandido retirado", sus posibles oponentes en el ring son pesos pesados en sus respectivos campos, tanto es así que sorprendió a la mesa al mencionar a uno de los mejores pugilistas del momento.

¿Contra quién se quiere subir al ring Carin León?

El primer nombre que puso sobre la mesa fue Saúl Álvarez, la superestrella del boxeo mundial. La razón del reto es puramente económica, según el propio artista: "con el Canelo por la bolsa no más". Esto se debe a que es sabido que el dinero que ganan los rivales de él, tienden a ganar mucho dinero.

De igual forma, se conoció que Carin León es un entusiasta del deporte en su natal Hermosillo. De hecho, usa su éxito musical para apoyar a atletas locales. Reveló ser patrocinador de equipos de béisbol y fútbol. Con su equipo de béisbol, el equipo de Bocachueca, incluso lograron ganar el campeonato de segunda división.

El cantante se siente motivado a apoyar el talento deportivo porque, según él, muchas veces las asociaciones "se medio hacen sordos" y es "difícil" que apoyen a los deportistas. Por ello, Carin enfatizó: "si veo yo talento ahí por lo regular siempre apoyaré ahí con lo con lo que necesitan".

Situación que dejó impresionado a la mesa, debido a que Carin León demuestra su amor a los deportes, pero también buscando impulsar su género musical hasta un punto para ser reconocido por todos.

