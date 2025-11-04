Carin León rompe el silencio y menciona la última vez que le ‘chingo su madre’ a alguien

En medio de una charla sin filtros en La Kalle Carin León rompió el silencio sobre sus días más turbulentos y sus encuentros menos diplomáticos a lo largo de su carrera, esto mientras también estaba en una charla con relación a la comida típica de Colombia.

Recordemos que el artista llenará por primera vez un estadio en Bogotá el 8 de noviembre, por lo cual decidió entregar dicha noticia a la mesa de La Kalle. El ambiente estuvo llenó de confianza, y luego de probar el "levantamuertos" mexicano, el Clamato con cerveza y picante, un integrante de la mesa le hizo la pregunta más picante: ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que irse a los golpes?

Carin confesó que ese episodio de furia no es reciente. "No estaba hace buen rato ya como unos 25 o 26", reveló, señalando que aquella reacción se dio en un momento donde la "testo así está arriba", algo típico cuando se es "morro”.

Sumado a esto, Carin León respondió la siguiente pregunta: ¿Pero qué circunstancia llevó al artista de "Bocachueca" a enfrascarse en una riña?, donde este confesó que no fue en un concierto o una discoteca. Sino el motivo fue la clásica "gente así necia borracha", que "se siente muy valiente en ese momento".



¿Por qué explotó Carin León ante este individuo?

De igual forma, mencionó el motivo detrás del estallido, fue que Carín León estuvo escuchando al maestro Silvio Rodríguez, soltó la increíble verdad: "me agarró mis 5 segundos y pues ya era como de alguien que me quitó la canción de Silvio Rodríguez". Entre risas, el cantante de regional mexicano explicó que ese desafortunado sujeto fue el que tuvo que "pagar todas las broncas que traía en ese momento".

Pese a esto, Carin León confesó que hoy está "calmado". Y resaltó que atrás quedaron esos días de peleas, aunque admite que "en su momento sí me tocó" ser peleón. Ahora, si la situación lo requiere, hay quienes se pegan el pleito por él, mencionó con una sonrisa sobre este tema.

El intérprete de éxitos también se mostró muy orgulloso de su próxima presentación que hará en la Esfera de Las Vegas, demostrando que ha canalizado su energía en llevar el género a "otros horizontes".

