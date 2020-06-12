En vivo
  • Los Tigres del Norte, banda musical mexicana de música norteña
    Los Tigres del Norte, banda mexicana de música norteña formada en 1968
    Foto: redes sociales @los tigres del norte
    Música

    Integrante de Los Tigres del Norte sufrió delicada caída en pleno concierto; el show siguió

    Durante su presentación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, el vocalista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una caída sobre el escenario frente a más de 150 mil personas.

  • Arelys Henao, cantante colombiana de música popular
    Arelys Henao, cantante colombiana de música popular
    / Foto: La Kalle
    Música

    Arelys Henao reveló que grabó una canción por complacer a su mamá: "No me vuelva a hablar"

    La cantante de música popular reveló que una de sus canciones más escuchadas salió a luz gracias a la presión de familia.

  • Christian Nodal, cantante mexicano
    Christian Nodal, cantante mexicano
    /Foto: Getty Images
    Música

    Christian Nodal descarta colaboración con Peso Pluma y Natanael Cano

    El cantante mexicano indicó que respeta mucho a ambos artistas, pero que su estilo musical no es tan a fin con el de ellos y aunque no cierra las puertas, dejó claro que por ahora no hace parte de sus planes.

  • Los Tigres del Norte
    Los Tigres del Norte
    ALEXANDER TAMARGO/Getty Images via AFP
    Música

    Los Tigres del Norte cierran con broche de oro su gira 'Siempre contigo tour' en Bogotá

    La reconocida agrupación de música norteña puso a rugir el Movistar Arena, por segunda vez, con más de 14.000 mil asistentes y un show sin precedentes.

  • Tigres del Norte
    Tigres del Norte
    ETHAN MILLER/Getty Images via AFP
    Música

    Los Tigres del Norte, listos para su segundo concierto en el Movistar Arena de Bogotá

    Con la gira 'Siempre Contigo Tour', Los Tigres del Norte han recorrido varios países de Latinoamérica y Colombia no fue la excepción y lo mejor, ¡Por partida doble!

  • Los Tigres del Norte
    Los Tigres del Norte
    KEVIN WINTER/Getty Images via AFP
    Música

    Los Tigres del Norte en Villeta: gran concierto del Día del Padre con La Kalle

    Los integrantes de la banda mexicana darán un show sin precedentes en la Plazoleta de Eventos de Villeta como parte de su Tour 'Siempre Contigo'.

  • Grupo Firme, banda regional mexicana
    Grupo Firme, banda regional mexicana
    /Foto: Instagam @Grupofirme
    Música

    VIDEO: cantante de Grupo Firme se accidenta con un machete en pleno concierto

    El vocalista Eduin Caz sufrió una cortada en pleno show mientras maniobraba dos machetes; uno de esos salió volando hacia el público.

  • Festival Pa' Gozar y Cantar de La Kalle
    Festival Pa' Gozar y Cantar de La Kalle
    / FOTO: La Kalle
    Gran Festival La Kalle

    Arrancó por todo lo alto el Festival Pa' Gozar y Cantar de La Kalle

    Con un lleno total los kallejeros de corazón cantan a todo grito las canciones de música popular y regional mexicano.

  • Los Tigres del Norte, banda mexicana de música norteña
    Los Tigres del Norte, banda mexicana de música norteña
    / FOTO: Instagram Los Tigres del Norte
    Música

    Tigres del Norte: Las 10 canciones más sonadas en La Kalle

    Te dejamos una playlist especial para que disfrutes con las mejores y más sonadas canciones de la agrupación de música norteña.

  • 3692_La Kalle - película de los Tigres del Norte - Foto referencia AFP.
    La Kalle - película de los Tigres del Norte - Foto referencia AFP.
    Música

    Los Tigres del Norte: historia de los hermanos que crearon la agrupación tras una crisis familiar

    La más exitosa banda de música norteña tiene una particular historia en la que la unión de hermanos y primos fue el detonante para salir al estrellato.

