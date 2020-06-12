La Kalle Música norteña
Música norteña
Integrante de Los Tigres del Norte sufrió delicada caída en pleno concierto; el show siguió
Durante su presentación en la Feria Nacional Potosina (FENAPO) 2025, el vocalista de Los Tigres del Norte, Jorge Hernández, sufrió una caída sobre el escenario frente a más de 150 mil personas.
Arelys Henao reveló que grabó una canción por complacer a su mamá: "No me vuelva a hablar"
La cantante de música popular reveló que una de sus canciones más escuchadas salió a luz gracias a la presión de familia.
Christian Nodal descarta colaboración con Peso Pluma y Natanael Cano
El cantante mexicano indicó que respeta mucho a ambos artistas, pero que su estilo musical no es tan a fin con el de ellos y aunque no cierra las puertas, dejó claro que por ahora no hace parte de sus planes.
Los Tigres del Norte cierran con broche de oro su gira 'Siempre contigo tour' en Bogotá
La reconocida agrupación de música norteña puso a rugir el Movistar Arena, por segunda vez, con más de 14.000 mil asistentes y un show sin precedentes.
Los Tigres del Norte, listos para su segundo concierto en el Movistar Arena de Bogotá
Con la gira 'Siempre Contigo Tour', Los Tigres del Norte han recorrido varios países de Latinoamérica y Colombia no fue la excepción y lo mejor, ¡Por partida doble!
Los Tigres del Norte en Villeta: gran concierto del Día del Padre con La Kalle
Los integrantes de la banda mexicana darán un show sin precedentes en la Plazoleta de Eventos de Villeta como parte de su Tour 'Siempre Contigo'.
VIDEO: cantante de Grupo Firme se accidenta con un machete en pleno concierto
El vocalista Eduin Caz sufrió una cortada en pleno show mientras maniobraba dos machetes; uno de esos salió volando hacia el público.
Arrancó por todo lo alto el Festival Pa' Gozar y Cantar de La Kalle
Con un lleno total los kallejeros de corazón cantan a todo grito las canciones de música popular y regional mexicano.
Tigres del Norte: Las 10 canciones más sonadas en La Kalle
Te dejamos una playlist especial para que disfrutes con las mejores y más sonadas canciones de la agrupación de música norteña.
Los Tigres del Norte: historia de los hermanos que crearon la agrupación tras una crisis familiar
La más exitosa banda de música norteña tiene una particular historia en la que la unión de hermanos y primos fue el detonante para salir al estrellato.