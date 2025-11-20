Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ATENTADOS EN CALI
TIRADERA A BLESSD
AIDA VICTORIA; PULLA A SU EX
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Grupo Frontera confirma Colombia con 3 fechas; lugar y precios se conocen

Grupo Frontera confirma Colombia con 3 fechas; lugar y precios se conocen

La banda que revolucionó el regional mexicano y que tiene éxitos globales como “Un x100to” confirma su paso por Bogotá, Cali y Medellín con su gira “Triste pero bien cabrón”.

Grupo Frontera, banda musical estadounidense
Grupo Frontera anuncia fechas en Colombia de su gira Triste pero bien cabrón
Foto: redes sociales @grupofrontera
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de nov, 2025

La banda estadounidense Grupo Frontera, que se consolidó como uno de los nombres más influyentes del regional mexicano gracias a su capacidad de fusionar el norteño con la cumbia, finalmente confirmó su esperado regreso a Colombia.

Ante la masiva petición de sus fanáticos en redes sociales, la agrupación anunció tres fechas en las principales ciudades del país para el mes de abril de 2026.

Lee también: Letra completa de canción 'Hijo Mío' de Blessd; da respuesta a Pirlo

Este anuncio forma parte de su gira “Triste pero bien cabrón”, un tour que acompaña el lanzamiento de su álbum Lo que me falta por llorar. La banda, originaria de Edinburg, Texas, cantará éxitos que van desde "No Se Va" y "Que Vuelvas" hasta su colaboración global con Bad Bunny, "Un x100to".

Te puede interesar:

  1. Beéle, artista colombiano
    Beéle, se presentará una vez más en Bogotá
    Foto: redes sociales @ beele
    Música

    Beéle hace historia: siete fechas récord absoluto en un año; supera a Morat

  2. Letra completa de canción 'El Ficticio' de Pirlo; tiradera a Blessd
    Letra completa de canción 'El Ficticio' de Pirlo; tiradera a Blessd
    Foto: Redes de Blessd y Pirlo
    Música

    Letra completa de canción 'El Ficticio' de Pirlo; tiradera a Blessd

Este evento cuenta con el respaldo de La Kalle como marca aliada de esta gran gira en Colombia para El Grupo Frontera. La organización estará a cargo de Páramo Presenta y Breakfast Live, equipos que trabajan en una puesta en escena diseñada exclusivamente para el público colombiano.

Publicidad

Fechas y lugares Confirmados de para la gira del Grupo Frontera

Puedes ver: José Alfredo Jiménez dijo inesperada frase a su hijo antes de fallecer

El Grupo Frontera, hará su primera parada en Bogotá el 16 de abril, en el Movistar Arena. Posteriormente, el grupo viajará a Cali para presentarse el 17 de abril. Finalmente, la gira cerrará en Medellín el 19 de abril.

Publicidad

Presentarán lo mejor de su repertorio en tres ciudades a lo largo de abril de 2026. Sin embargo, la fecha en Bogotá, que se realizará en el Movistar Arena, ya tiene detalles de boletería confirmados, mientras que para Cali y Medellín aún no se confirma el lugar donde se llevará a cabo el show.

Te puede gustar:

  1. Jessi Uribe y Paola Jara confirman nacimiento de su bebé; publican primera imagen
    Jessi Uribe y Paola Jara confirman nacimiento de su bebé; publican primera imagen
    Foto: Instagram de Jessi Uribe
    Farándula

    Jessi Uribe y Paola Jara confirman nacimiento de su bebé; publican primera imagen

  2. Miguel Ayala, cantante colombiano
    Miguel Ayala se somete a un procedimiento estético
    Foto: captura redes sociales
    Farándula

    Hijo de Giovanny Ayala y el cambio estético que sería clave en su búsqueda tras secuestro

Precios del concierto de Grupo Frontera en Bogotá

La venta de entradas para la fecha del 16 de abril en Bogotá se activó con varias etapas de preventa. La preventa especial para Clientes Movistar Total comenzó el martes 18 de noviembre, y la Preventa para el Banco AVAL se abrió el jueves 20 de noviembre. La venta al público general comenzará el sábado 22 de noviembre a las 12:00 p.m., hasta agotar existencias.

Los precios de las entradas para el concierto de Bogotá se dividen por ubicaciones, sin incluir el servicio, oscilan de la siguiente manera: la entrada más costosa es la Tribuna Fan Sur, con un valor de $600.000.

Los asientos en Piso 2 varían entre $399.000 (Lateral) y $349.000 (Central). El área de Platea tiene un costo de $299.000, y la opción más económica se encuentra en Piso 3 (Lateral), con un precio de $199.000.

La edad mínima de ingreso al Movistar Arena será de 12 años, y se espera que las boletas se agoten rápidamente, debido a la popularidad que tiene este grupo en Colombia.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Música regional mexicana

Música norteña

Conciertos de Colombia

Bogotá

Medellín

Cali

Redes sociales