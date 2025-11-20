Grupo Frontera confirma Colombia con 3 fechas; lugar y precios se conocen

La banda estadounidense Grupo Frontera, que se consolidó como uno de los nombres más influyentes del regional mexicano gracias a su capacidad de fusionar el norteño con la cumbia, finalmente confirmó su esperado regreso a Colombia.

Ante la masiva petición de sus fanáticos en redes sociales, la agrupación anunció tres fechas en las principales ciudades del país para el mes de abril de 2026.

Este anuncio forma parte de su gira “Triste pero bien cabrón”, un tour que acompaña el lanzamiento de su álbum Lo que me falta por llorar. La banda, originaria de Edinburg, Texas, cantará éxitos que van desde "No Se Va" y "Que Vuelvas" hasta su colaboración global con Bad Bunny, "Un x100to".



Este evento cuenta con el respaldo de La Kalle como marca aliada de esta gran gira en Colombia para El Grupo Frontera. La organización estará a cargo de Páramo Presenta y Breakfast Live, equipos que trabajan en una puesta en escena diseñada exclusivamente para el público colombiano.

Fechas y lugares Confirmados de para la gira del Grupo Frontera

El Grupo Frontera, hará su primera parada en Bogotá el 16 de abril, en el Movistar Arena. Posteriormente, el grupo viajará a Cali para presentarse el 17 de abril. Finalmente, la gira cerrará en Medellín el 19 de abril.

Presentarán lo mejor de su repertorio en tres ciudades a lo largo de abril de 2026. Sin embargo, la fecha en Bogotá, que se realizará en el Movistar Arena, ya tiene detalles de boletería confirmados, mientras que para Cali y Medellín aún no se confirma el lugar donde se llevará a cabo el show.

Precios del concierto de Grupo Frontera en Bogotá

La venta de entradas para la fecha del 16 de abril en Bogotá se activó con varias etapas de preventa. La preventa especial para Clientes Movistar Total comenzó el martes 18 de noviembre, y la Preventa para el Banco AVAL se abrió el jueves 20 de noviembre. La venta al público general comenzará el sábado 22 de noviembre a las 12:00 p.m., hasta agotar existencias.

Los precios de las entradas para el concierto de Bogotá se dividen por ubicaciones, sin incluir el servicio, oscilan de la siguiente manera: la entrada más costosa es la Tribuna Fan Sur, con un valor de $600.000.

Los asientos en Piso 2 varían entre $399.000 (Lateral) y $349.000 (Central). El área de Platea tiene un costo de $299.000, y la opción más económica se encuentra en Piso 3 (Lateral), con un precio de $199.000.

La edad mínima de ingreso al Movistar Arena será de 12 años, y se espera que las boletas se agoten rápidamente, debido a la popularidad que tiene este grupo en Colombia.

