Beéle hace historia: siete fechas récord absoluto en un año; supera a Morat

El artista barranquillero Beéle, de 23 años, confirmó su estatus como uno de los artistas musicales más grandes del momento en Colombia.

La alta demanda de boletería para sus presentaciones en Bogotá obligó al anuncio de una séptima fecha en el Movistar Arena, convirtiéndose así en el primer artista en realizar siete conciertos en el transcurso de un solo año.

De esta forma, no solo establece un récord personal, sino también un nuevo estándar de éxito referente a los conciertos de la capital.



Las diferentes presentaciones del artista, que comenzaron a mediados de noviembre, ya cuentan con seis conciertos programados, de los cuales tres ya fueron realizados en las fechas 14, 15 y 16 de noviembre, y tres próximos que serán el 21, 22 y 27 de noviembre. Las seis primeras presentaciones agotaron las entradas por completo.

Con el anuncio de esta séptima fecha, Beéle no solo iguala la cantidad total de conciertos que la banda Morat lleva en su récord, sino que la supera en términos de tiempo.

Morat también se presentó en siete ocasiones, pero lo hizo a lo largo de varios años, mientras Beéle concentra sus siete presentaciones en un mismo año, una prueba evidente del éxito y compromiso con sus fans.

Otros artistas de gran talla en la escena nacional e internacional también ofrecieron múltiples conciertos en este escenario, pero sin alcanzar el récord del joven de 23 años. Entre ellos se encuentran figuras como Carlos Vives, Andrés Cepeda, Camilo y Los Tigres del Norte.

Durante la primera noche de conciertos en noviembre, el artista Beéle desveló emocionantes noticias a sus seguidores, pues dio a conocer que prepara nuevos proyectos musicales, incluyendo un álbum completo en colaboración con el reconocido cantante puertorriqueño Ozuna, una primicia que solo elevó la expectativa entre sus fanáticos.

¿Cuándo es la séptima fecha del concierto de Beéle?

El séptimo y último concierto confirmado por Páramo, la empresa promotora del evento, se llevará a cabo el próximo 17 de diciembre. Este show será el cierre de su gira en la capital.

La venta de entradas para esta fecha inició de inmediato. La preventa especial se abrió para Clientes Movistar Total y para usuarios del Banco Davivienda a partir de este jueves, 20 de noviembre, y se extenderá hasta el sábado 22 a las 9:59 de la mañana, o hasta agotar la disponibilidad. Posteriormente, iniciará la venta al público general.

Los precios de la boletería varían según la ubicación en el recinto, redondeando entre los $149.000 y los $409.000 pesos colombianos, más el costo del servicio. Es importante destacar que algunas zonas dentro del Movistar Arena se designan como libres de alcohol o de visibilidad restringida, detalles que el público debe considerar al momento de adquirir sus entradas.

La expectativa es que, al igual que las seis veces anteriores, esta séptima presentación también se convierta rápidamente en un completo sold out, según sus fans.

