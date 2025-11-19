Tensión en el género: Pirlo hace tiradera a Blessd y el cantante no se queda callado

La pelea musical que tenía a medio mundo pendiente por fin reventó. Pirlo soltó su tiradera contra Blessd y se desató un verdadero terremoto en redes. Y como era de esperarse, el paisa no se quedó quieto: también lanzó su propio tema, cargado de pullas, indirectas y un audio que terminó de encender a los seguidores de ambos.

Pirlo abrió la contienda con ‘El ficticio’, una canción donde decidió soltar todo lo que llevaba guardado desde hace meses. El caleño dejó claro que no pensaba guardarse nada y apuntó directo al pecho de Blessd, Kris R, Westcol y varios miembros del combo del antioqueño. Desde el primer minuto ya se notaba que venía con el acelerador a fondo.

Según Pirlo, dentro del círculo del paisa se habrían dado varias jugadas que él consideró desleales. En su letra mencionó la pelea por unas regalías que quedaron en el aire y aseguró que hubo temas escritos por él que nunca recibieron el pago correspondiente.

Incluso insinuó que esas canciones fueron borradas después de la ruptura entre ellos. Esa parte fue una de las más comentadas por los seguidores, especialmente los que llevaban tiempo preguntándose por qué ciertas colaboraciones habían desaparecido de las plataformas.

Otro de los golpes duros que lanzó fue sobre el caso de la cadena robada, mencionando que gente cercana a Blessd habría estado involucrada. Todo dicho en clave musical, pero con referencias claras para quienes han seguido la novela desde hace meses. Y ahí no paró: también se fue de frente contra Westcol, recordando que antes lo catalogaba como su favorito, pero que al volverse cercano a Blessd la relación cambió por completo.

Sin embargo, lo que realmente incendió las redes fue el presunto audio que Pirlo incluyó en su canción. Un fragmento donde, según él, se escucharía la voz del paisa hablando de forma comprometedora sobre un tema privado. Esa parte dividió por completo al público: unos le creyeron, otros dijeron que era edición.

Con el ambiente así de caliente, era obvio que Blessd no iba a dejarlo pasar. El paisa preparó su propia respuesta y la soltó sin aviso, dejando claro que tampoco tenía intenciones de quedarse en silencio mientras su nombre ardía en redes.

En su tiradera, Blessd recordó que los mayores éxitos de Pirlo habían sido los que hicieron juntos, especialmente Ziploc, un tema que alcanzó millones de reproducciones antes de desaparecer. Para él, Pirlo estaría “pegándose” de ese pasado para seguir generando ruido. También aprovechó para mandarle varias líneas directas sobre sus malos momentos y decisiones cuestionables, todas en tono de respuesta a lo que el caleño había dicho antes.

Además, Blessd tocó el tema legal que existe entre ellos, mencionando que todo está en manos de abogados. Señaló que ahí es donde se verán las cosas claras y que no piensa dejarse intimidar por acusaciones que, según él, no corresponden con la realidad.

Y cuando el público creyó que ya lo había escuchado todo, llegó el audio de Westcol. En el video, el streamer soltó varias frases fuertes contra Pirlo, llamándolo “desagradecido” y recordando que Blessd lo había apoyado desde sus inicios. Ese fragmento se volvió tendencia inmediata, sobre todo porque Westcol también había sido mencionado en la primera tiradera.

Mira aquí el video completo de la respuesta de Blessd