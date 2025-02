Él es Pirlo, cantante de trap caleño; nombre real, edad y polémicas

Jean Emmanuel Cortés Herrera, conocido artísticamente como Pirlo 420, ha construido una carrera ascendente en la escena urbana colombiana. Nacido en Cali, se ganó un nombre gracias a sus batallas de freestyle en redes sociales, lo que lo llevó a colaborar con artistas de la talla de Feid y Maluma.

Su estilo directo y crudo refleja las vivencias de los barrios caleños, posicionándolo como una figura relevante del trap colombiano.

Recientemente, Pirlo protagonizó una controversia que encendió las redes sociales. El viernes 14 de febrero de 2025, el cantante fue invitado al popular show de Juanpis González, interpretado por el comediante Alejandro Riaño.

Lo que parecía ser una entrevista más del irreverente formato terminó en un completo desastre, al punto de que se decidió no publicar ningún fragmento del encuentro.

Publicidad

¿Qué pasó en el show de Juanpis?

Publicidad

La versión de Pirlo no tardó en salir a la luz. A través de sus historias de Instagram, el cantante admitió que todo fue su culpa. Contó que había llegado a Bogotá el 13 de febrero y que, entre la falta de descanso y una celebración anticipada por la aprobación de su visa, terminó bebiendo desde muy temprano. Durante la grabación, continuó tomando y su estado se hizo evidente.

"No pude ser yo, me ganó la tentación, me puse a tomar demasiado", confesó.

El artista reconoció que la entrevista fue un fracaso. No logró conectar con el público ni contar lo que sus seguidores esperaban. Además, se negó a cantar en tres ocasiones, consciente de que su estado no le permitía hacerlo bien, lo que solo complicó aún más la dinámica del show.

Al día siguiente, sin recordar nada de lo sucedido, Pirlo c ontactó a Riaño para disculparse, asegurando que se sentía avergonzado y en deuda con él. Incluso, le propuso hacer una nueva entrevista, corriendo con todos los gastos.

Publicidad

Por su parte, Alejandro Riaño también se pronunció. Confirmó que la entrevista fue "un desastre" y que se salió de control, pero pidió que el público no condenara a Pirlo.

Explicó que no era la primera vez que decidían no publicar una entrevista que salía mal , pues el objetivo del show no es afectar negativamente la carrera de los invitados. Riaño enfatizó que todos merecen una segunda oportunidad.

Publicidad

¿Quién es Pirlo? Detalles de su vida y carrera musical

¿Quién es Pirlo? Instagram

Emanuel Cortés Herrera, conocido artísticamente como Pirlo 420, es un cantante y compositor nacido el 25 de julio de 1999 en Cali, Valle del Cauca, Colombia. Su talento musical comenzó a florecer desde joven, cuando trabajaba como barbero e improvisaba frente a sus clientes.

Aunque inició en el freestyle en 2020 sin los recursos necesarios, esto no detuvo su ascenso. Su nombre artístico proviene de una anecdótica asociación escolar con el futbolista italiano Andrea Pirlo, mientras que el "420" hace referencia al Día Mundial de la Marihuana.

Publicidad

La carrera de Pirlo despegó con el lanzamiento de “Ziploc” en diciembre de 2021, un tema que no solo lo hizo famoso en Cali, sino que atrajo la atención del cantante Blessd, quien lo invitó a Medellín y posteriormente participó en el remix de la misma canción.

Este remix se mantuvo 12 días consecutivos en el puesto número 1, solo siendo desplazado por Karol G. En 2023, Pirlo continuó su crecimiento musical al ser invitado por Feid a colaborar en su próximo álbum con el tema “CUÁL ES ESA” y lanzar su EP “365 Días de Aguante”, consolidando así su lugar en la escena urbana.

Publicidad

La vida personal de Pirlo está marcada por momentos difíciles, como el asesinato de su padre cuando tenía solo 16 años, un evento que afectó profundamente a su familia. Su madre, Mariaelena, lo envió a una fundación de rehabilitación debido a su rebeldía y problemas de conducta, pero la experiencia fue tan dura que cambió su perspectiva de vida.

Puedes ver | Tiktoker afirma que no nació para trabajar y que quiere que lo mantengan