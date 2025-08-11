Paola Jara hace inesperada revelación de su embarazo; dejó a más de uno sorprendido

La vida personal y profesional de Paola Jara, una de las voces más destacadas de la música popular colombiana, atraviesa un momento de inmensa felicidad con la llegada de su primer hijo junto a Jessi Uribe.

La pareja de artistas confirmó la emocionante noticia durante la celebración del Día del Padre, a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales, una primicia que ya había sido adelantada por la presentadora Mary Méndez.



¿Cuántos meses de embarazo tiene Paola Jara?

Recientemente, la artista paisa ha abierto su corazón y mostrado un aspecto más íntimo de esta nueva etapa. En un video publicado en su cuenta de Instagram, Paola reveló con orgullo que ya tiene seis meses de embarazo.

Con una sinceridad que conectó con sus seguidores, expresó que nunca se imaginó viéndose con "estas súper curvas" y menos "mostrando barriguita", pero ahora se siente "poderosa y llena de vida".

A pesar de confesar que se cansa "un poco más", su amor por la música la mantiene firme en los escenarios.

La reacción del público y de otras figuras públicas no se hizo esperar. El video se llenó rápidamente de comentarios positivos y felicitaciones.

Entre las respuestas más destacadas, se encontraron las de figuras como Anamar del Desafío, Greeicy y Johanna Fadul.

Todas elogiaron la belleza y el brillo de Paola en esta nueva fase, con mensajes como "Más hermosa que siempre", "la Barbie embarazada" y "toda una diosa, te ves súper hermosa", afirmando que "el embarazo te sienta súper".

Sin embargo, la reacción que más llamó la atención fue la de Daniela Ospina, la reconocida deportista y empresaria colombiana, quien comentó en la publicación: "Mamá bonita".

Con estas palabras mostró su empatía y admiración hacia Paola, resaltando su belleza y celebrando el hecho de que será mamá, además de evidenciar ante los fanáticos su apoyo a la cantante Paola Jara.

Los fans celebran que en aproximadamente tres meses la esperada hija de Paola y Jessi nacerá.

Este bebé representa el primer hijo para Paola Jara, mientras que para Jessi Uribe será el quinto.

Aunque la pareja no ha confirmado públicamente el nombre ni el género del bebé, un comentario de la madre de la cantante, eliminado poco después, y un mensaje del cuñado de Jessi Uribe, han generado fuertes especulaciones de que su nombre sería Emilia.

La llegada de este bebé es especialmente significativa para Paola, quien a sus 42 años vive esta experiencia con gran ilusión. En una entrevista en el programa 'Se Dice de Mí', la artista relató cómo se enteró de su embarazo de forma inesperada.

Ocurrió justo antes de una presentación en Estados Unidos, cuando notó un retraso en su ciclo menstrual a pesar de usar métodos anticonceptivos. La prueba de embarazo, realizada en el baño antes del concierto, resultó positiva.

Jessi Uribe reveló que la noticia los tomó por sorpresa, ya que habían dejado de "insistir en la idea de tener hijos" tras haber vivido la dolorosa pérdida de su primer bebé juntos, optando por "dejarlo en manos de Dios".

La espera de 'Emilia', o de su "pollito", como cariñosamente lo llama Paola, tiene a sus fans expectantes, quienes continúan enviando mensajes de cariño y apoyo mientras la cantante sigue brillando en cada presentación.

