La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Paola Jara hace inesperada revelación de su embarazo; dejó a más de uno sorprendido

Paola Jara hace inesperada revelación de su embarazo; dejó a más de uno sorprendido

La cantante de música popular, Paola Jara reveló con alegría el mes en el que ya transita su gestación. Esta revelación derritió a más de uno, destacando la contundente reacción de Daniela Ospina.

