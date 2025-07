Paola Jara habla de cómo fueron sus inicios con Jessi Uribe: "No me gustaba ni 5"

La historia de amor entre Paola Jara y Jessi Uribe ha sido, sin duda, una de las más comentadas y seguidas en el panorama de la música popular colombiana.

Lo que muchos no sabían es que, al principio, el flechazo fue unilateral. La propia Paola Jara lo confesó recientemente en el programa 'Se dice de mí': Jessi Uribe simplemente "no me gustaba ni cinco".

"Conocí a Jessi cuando estaba con ‘Rafa’ Mejía; él nos mostró unos videos de los inicios de Jessi como cantante. Nos dijo que íbamos a grabar algo con él y, efectivamente, lo hicimos, ahí llegó ‘Como si nada'", relató la artista antioqueña.

A pesar de esa primera colaboración musical, la química personal no apareció de inmediato. Paola fue categórica: "Yo ya lo había visto en varias promociones y emisoras, y aunque habíamos coincidido en ese proyecto, la verdad es que no me gustaba para nada. Cero atracción. No me llamaba la atención ni un poquito. No me gustaba ni cinco", afirmó entre risas.

Incluso, con el humor paisa que la caracteriza, lo calificó de "mañecito" en ese primer acercamiento.

Paola Jara junto a su esposo Jessi Uribe en la playa luciendo su barriga de embarazo /Foto: Instagram @paolajarapr

¿Cómo inició el romance entre Paola Jara y Jessi Uribe?

Pero el destino, o mejor dicho, la insistencia de Jessi, tenía otros planes. Tras finalizar la promoción de su colaboración, Uribe comenzó a buscarla con frecuencia, a escribirle, a mostrar un interés que Paola no podía ignorar.

Publicidad

Fue en ese momento cuando el intérprete de "Dulce Pecado" le soltó una confesión que lo cambió todo, "un día me sorprendió diciéndome que yo había sido su amor platónico durante mucho tiempo", recordó Jara.

El punto de inflexión definitivo llegó con una canción. Jessi le envió una melodía y, al escucharla, Paola sintió algo que la descolocó. "Cuando la escuché sentí nervios y también susto. Me asustaba sentir eso, porque sabía que era algo real, pero no sabía por qué lo sentía", confesó.

Publicidad

A partir de ahí, el camino fue claro. "Fue un proceso largo, pero él fue muy insistente y acelerado. Es muy noble, muy cariñoso, hizo muchas cosas por conquistarme y, sin darme cuenta, se metió en mi corazón", sentenció la cantante.

Paola Jara y Jessi Uribe esperan su primer bebé

El romance entre Paola y Jessi, que inició en 2019, estuvo en el ojo del huracán mediático, principalmente por la controversia que rodeó la separación de Jessi con Sandra Barrios, madre de sus cuatro hijos.

La famosa frase "Sandrita, yo se lo cuido" se volvió un ícono de ese momento. Sin embargo, la pareja supo consolidar su amor más allá de las críticas.

En mayo de 2022, Paola Jara y Jessi Uribe se casaron en una espectacular ceremonia en Medellín. Han demostrado ser una pareja unida, tanto en los escenarios, donde ambos gozan de exitosas carreras, como en su vida personal.

Tras una lujosa luna de miel en los Emiratos Árabes Unidos, la pareja ha hecho pública la noticia que muchos de sus seguidores esperaban con ansias, van a ser padres, Jessi será papá por quinta vez, mientras que Paola Jara experimentará la maternidad por primera vez.

¡PAOLA JARA ESTÁ EMBARAZADA! Tiene tres meses y Jessi Uribe reveló tierna ecografía