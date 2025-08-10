Mujer indignada encara a funcionaria por supuesta infidelidad: todo quedó en video

La escena, ocurrida en una sucursal bancaria, ha generado miles de comentarios y reproducciones en redes sociales. Una mujer, acompañada de su hija, ingresó decidida a encarar a la empleada a la que acusa de ser la amante de su esposo. El momento fue grabado por personas presentes y rápidamente se convirtió en tendencia, tanto por las acusaciones como por la forma en que se desarrolló el enfrentamiento.

En el video se observa a la mujer caminar directamente hacia el puesto de la trabajadora, quien en ese momento atendía a un cliente. Con un marcado acento costeño, comenzó a recriminarle de forma directa, asegurando que no era la primera vez que descubría el engaño. Las palabras que pronunció quedaron registradas en el material que circula en línea:

“Me lo vas a tener que confirmar, ¿oíste? Y mi marido lo dejo cuando a mí me dé la gana… Es una sinvergüenza que tiene dos maridos.”

La esposa también sostuvo que la empleada tenía su propia pareja y que, aun así, mantenía relaciones con su marido, traicionando a ambos. Su tono subió conforme avanzaba la discusión, mientras algunos clientes observaban atentos y otros intentaban continuar con sus diligencias bancarias.

La intervención de la gerente y el silencio de la empleada

La tensión creció hasta que la gerente de la sucursal se acercó para pedirle que se retirara. Argumentó que el banco era un espacio público y que no se podían permitir altercados de esa naturaleza dentro de las instalaciones. Pese a la insistencia de la mujer, la autoridad del lugar logró calmar la situación lo suficiente como para que se fuera.

Durante todo el episodio, la trabajadora señalada optó por no responder a ninguna de las acusaciones. Permaneció en su lugar, sin interrumpir su atención al cliente, evitando así una confrontación verbal que podría haber escalado aún más.

El caso ha reavivado el debate sobre la infidelidad y su exposición pública en internet. En Colombia, este fenómeno tiene un peso cultural importante y encabeza las estadísticas de América Latina en incidencia.

En este caso, el video no solo captó un altercado personal, sino que también sirvió como ejemplo de cómo, en la era de la inmediatez digital, la intimidad de las relaciones se mezcla con el ojo público, dejando poco espacio para resolver conflictos en privado.

