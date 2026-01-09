Gobierno permite registrar a los hijos con un apellido diferente al de sus padres

Una regulación vigente en el estado de Alabama ha llamado la atención por la flexibilidad que ofrece a los padres al momento de registrar a sus hijos recién nacidos. Según esta normativa, los bebés pueden ser inscritos oficialmente con un apellido que no coincida con el de su padre ni con el de su madre, una posibilidad que rompe con la práctica tradicional de transmisión automática del apellido familiar.

Esta disposición hace parte del Alabama Administrative Code, el conjunto de reglas que regula los procesos administrativos dentro del estado, incluido el registro de nacimientos. La norma establece que los progenitores no están obligados legalmente a transmitir su apellido, siempre y cuando el trámite cumpla con los requisitos formales exigidos por la autoridad.

En términos prácticos, esto significa que los padres tienen libertad para elegir el apellido que figurará en el certificado de nacimiento del menor, incluso si ese apellido no pertenece a ninguno de ellos.

Qué dice exactamente la normativa de Alabama

El texto que respalda esta posibilidad está contenido en la regla 420-7-1-.04, titulada “Nombre del niño para el registro de nacimiento”. Allí se indica de manera clara que los progenitores pueden otorgar a su hijo cualquier nombre que deseen para el registro, y que el apellido no tiene que corresponder al de ninguno de los padres.

Este punto es clave porque abre la puerta no solo a usar un apellido diferente, sino también a crear uno nuevo o asignar uno con un valor simbólico o personal para la familia. La regulación no impone límites sobre el origen del apellido, siempre que se respeten las condiciones técnicas establecidas para el registro.

La medida busca facilitar el trámite y adaptarlo a las distintas realidades familiares, evitando restricciones innecesarias al momento de inscribir a un recién nacido.

Desde cuándo está vigente esta regla

Aunque para muchos puede parecer una novedad, esta regulación no es reciente. La norma rige desde el 25 de julio de 2007 y se mantiene actualmente en vigor para todas las anotaciones de nacimiento realizadas en el estado de Alabama.

Desde entonces, ha sido aplicada de forma continua en los registros oficiales, permitiendo que los padres ejerzan esta libertad al momento de definir el nombre completo de sus hijos.

Reglas que deben cumplir los padres al registrar el apellido

Aunque la normativa ofrece una amplia flexibilidad, el estado sí establece condiciones claras que deben cumplirse para que el nombre y el apellido del bebé sean aceptados en el certificado de nacimiento.

Entre las reglas principales se encuentran:



El nombre inscrito debe contener únicamente caracteres alfabéticos en inglés.

Se permite el uso de guiones y apóstrofes.

No está permitida la inclusión de números, puntos, símbolos ni letras de otros idiomas.

Estas condiciones buscan mantener uniformidad en los documentos oficiales y facilitar su lectura y procesamiento dentro de los sistemas administrativos del estado.

Si el nombre o apellido propuesto cumple con estos requisitos, el registro puede realizarse sin inconvenientes, incluso si no guarda relación directa con los apellidos familiares.