Colombianos podrán viajar a este país europeo sin visa; hay más de 30 opciones ahora

La Cancillería de Colombia confirmó que, tras culminar los procesos de formalización el pasado 19 de diciembre de 2025, ha entrado en vigor el acuerdo de exención mutua de visados con la República de Belarús (Bielorrusia).

Esta medida no solo simplifica la logística de viaje, sino que posiciona a Colombia como un actor con creciente movilidad global, sumando ya más de 30 destinos europeos que no exigen el documento consular para visitas cortas.

Este convenio, que fue suscrito inicialmente el 9 de abril de 2025, permite que cualquier nacional colombiano con un pasaporte ordinario o de emergencia vigente pueda ingresar, transitar y permanecer en suelo bielorruso por un periodo máximo de 90 días calendario.



Es fundamental subrayar que esta facilidad está diseñada exclusivamente para fines de turismo, lo que significa que aquellas personas con intenciones de estudio o trabajo deberán seguir gestionando los permisos migratorios correspondientes ante las autoridades bielorrusas.

Para el viajero que busca algo más allá de las rutas tradicionales de Europa Occidental, este país ubicado entre Lituania, Letonia y Rusia ofrece una propuesta fascinante.

La capital, Minsk, es un despliegue de arquitectura estalinista monumental, donde destacan la Plaza de la Independencia y el Museo de la Gran Guerra Patriótica.

No obstante, la riqueza del país también reside en sus legados medievales, como los castillos de Mir y Niesviž, ambos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los amantes de la naturaleza encontrarán un santuario en el Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha, considerado el bosque primigenio más antiguo de Europa y el hogar del bisonte europeo, el animal terrestre más pesado del continente.

Además, ciudades como Brest, con su emblemática fortaleza y museo de trenes, ofrecen una inmersión profunda en la resistencia histórica del siglo XX.

Para garantizar una experiencia placentera, los expertos recomiendan planificar la visita durante el verano europeo, específicamente entre junio y agosto, cuando el clima es agradable con temperaturas promedio de 22°C.

Por el contrario, viajar entre noviembre y marzo implica enfrentarse a un invierno riguroso que puede alcanzar los -15°C.

Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, vigentes desde 1992, se ven ahora reforzadas por un flujo de personas que promete impulsar el comercio.

Según datos económicos, Colombia ya mantiene un intercambio centrado en la exportación de flores, productos farmacéuticos, café y azúcar, sectores que podrían verse beneficiados por una mayor cercanía institucional y empresarial.



¿A qué paises los colombianos pueden ir sin Visa?

Con esta adición, la lista de países europeos que no exigen visa a los colombianos para estadías cortas se consolida, incluyendo naciones del espacio Schengen y estados asociados como:

Alemania, España, Francia, Italia y Países Bajos.

Naciones nórdicas como Suecia, Noruega y Dinamarca.

Destinos de Europa del Este como Polonia, Rumania y ahora Bielorrusia.