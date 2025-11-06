Evita estos cuatro errores comunes en el pasaporte; te pueden anular la Visa

Las autoridades de Estados Unidos reiteran que cualquier inconsistencia entre los pasaportes y otros documentos, pueden invalidar automáticamente la visa americana, pese a que esta se encuentre aprobada, al punto que estos errores dejan sin poder ingresar al país a varios turistas.

Tanto es así que el Departamento de Estados Unidos es enfático con las personas que desean ingresar al país, donde recuerdan que el titular de la visa debe presentar físicamente y esta debe ser adherida al pasaporte.

Por lo cual, son enfáticos en mencionar algunos errores que pueden costar con el documento son los siguientes:



Retirar la página en la que se estampó la visa para pegarla en un nuevo pasaporte.

Presentar un pasaporte con páginas rasgadas, mojadas, ilegibles o con alteraciones visibles.

Utilizar una visa que no esté físicamente adherida al pasaporte vigente.

Intentar usar una copia digital o fotocopia de la visa como si fuera válida.



En cualquiera de estos casos, tu visa puede quedar anulada, sin importar la fecha de vencimiento que esté impresa en ella. Aunque, también la entidad aclara que si se renovó el documento antes de que expire no debe tener ninguna complicación, ni tampoco es necesario transferir la visa al nuevo documento.

Recomendaciones para evitar que le anulen la visa

Así mismo, la entidad recalca que es importante que se revise el estado físico del pasaporte dado que páginas dobladas, rotas, mojadas, marcas sospechosas y hasta reparaciones, podría hacer que nieguen el documento. Por lo cual, la guía de pasaportes de Estados Unidos, menciona que el documento dañado debe cambiarse.

Sumado a esto, mencionan que la vida tiene que estar en un estado legible y adherida. De igual forma, recomiendan que debe evitarse usar copias o versiones en línea como un posible sustituto al documento.

La entidad también resalta que no se debe trasladar la visa a otro pasaporte, debido a que el documento debe permanecer en el que fue emitido; verifica el sello de entrada y la fecha de estadía autorizada cuando ingreses a los Estados Unidos, para no exceder el período permitido.

Finalmente, se recomienda que si el pasaporte se encuentra dañado o la visa vencida, hay que comunicarte con la embajada de Estados Unidos, antes de realizar un viaje a este país.

