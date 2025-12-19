Tiendas Ara alerta por estafa que usa su imagen y genera preocupación entre sus clientes

La cadena de supermercados Tiendas Ara, conocida en Colombia por sus precios y amplia presencia en el país, emitió una advertencia pública dirigida a sus clientes luego de que surgiera un intento de estafa utilizando su imagen en medios digitales.

La compañía, que forma parte del grupo portugués Jerónimo Martins, con una extensa red de tiendas en todo el territorio nacional, pidió a la comunidad no dejarse engañar por ofertas o mensajes sospechosos que circulan en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La estafa identificada se vale de la identidad visual de Tiendas Ara para suplantar la marca y generar confianza entre consumidores. Mensajes y publicaciones fraudulentas con supuestos regalos, dinero u obsequios, usando elementos gráficos asociados al supermercado para aparentar veracidad.



En algunos casos, estos enlaces llevan a sitios web falsos que simulan pertenecer a la empresa, con la intención de recopilar datos personales sensibles o información financiera de los usuarios que acceden al contenido falso.

¿Qué advertencia hizo Tiendas Ara a sus clientes?

Ante esta situación, Tiendas Ara publicó una declaración en sus canales oficiales informando que no está realizando actividades como encuestas, concursos o entregas de dinero o premios fuera de sus plataformas verificadas.

En el mensaje dirigido a clientes, la cadena reiteró que solo en sus redes sociales oficiales, su página web y sus tiendas físicas se difunde información relacionada con promociones o actividades de la marca.

La empresa también hizo énfasis en que la temporada de Navidad, por la cual abundan los mensajes relacionados con sorteos o promociones especiales de todo tipo, es un momento en que los ciberdelincuentes suelen aprovecharse del mayor tráfico de usuarios para lanzar fraudes digitales.

Además invitó a la población a verificar cuidadosamente cada mensaje o enlace antes de interactuar, y a recordar que ninguna promoción oficial será comunicada por medios no verificados.

El procedimiento consiste en enviar enlaces a páginas web que imitan el diseño original de marcas como Tiendas Ara, con formularios que piden información personal o financiera, o incluso intentan instalar software en los dispositivos de quienes hacen clic sin precaución.

En este caso, los enlaces fraudulentos redireccionan a páginas que muestran supuestos premios y solicitan datos para reclamar obsequios, lo que puede llevar a robo de identidad, acceso no autorizado a cuentas o pérdidas económicas en el caso de que un usuario suministre números de cuentas bancarias.

Recomendaciones para no caer en estafas por internet

Frente a este tipo de amenazas, expertos aconsejan:



Verificar siempre la fuente original del mensaje, asegurándose de que provenga de las cuentas oficiales de la marca.

asegurándose de que provenga de las cuentas oficiales de la marca. No ingresar datos personales o financieros en sitios web cuyo dominio o URL no coincida con el oficial.

cuyo dominio o URL no coincida con el oficial. Evitar interactuar con enlaces sospechosos recibidos por SMS, WhatsApp o redes sociales.

recibidos por SMS, WhatsApp o redes sociales. Consultar directamente con la empresa si surge alguna duda sobre la autenticidad de una supuesta promoción o regalo.

Este tipo de estafas impacta la confianza de los consumidores y pone en riesgo la protección de datos personales y recursos económicos.

Por este motivo, el pronunciamiento de Tiendas Ara busca informar sobre la existencia de estos engaños y aclarar que la empresa no tiene relación con las ofertas o mensajes fraudulentos que circulan usando su imagen, especialmente en temporadas de alta actividad comercial como las festividades.