D1 lanza juguetería por menos de $50 mil; hay hasta productos de colección

Con la temporada navideña en pleno apogeo, Tiendas D1, la cadena pionera del modelo "hard discount" en Colombia, lanzó una variada colección de juguetes de temporada, permitiendo a los padres y familiares garantizar la alegría de los más pequeños sin desequilibrar las finanzas de fin de año.

Esta estrategia recurrente de la cadena, conocida por sus precios económicos y productos de consumo masivo, ofrece ahora una amplia gama de opciones que incluyen desde tecnología interactiva hasta juegos de construcción y manualidades, con precios unitarios que, en su mayoría, se encuentran cómodamente por debajo de la barrera de los $80.000 pesos.

Los compradores están invitados a anticipar sus regalos y explorar la extensa oferta disponible.



Tiendas D1, fundada en Medellín en 2009, revolucionó el panorama comercial colombiano al introducir el concepto de “hard discount” o descuento duro. Este modelo se basa en mantener los costos operativos bajos, ofreciendo una selección limitada de productos, muchos de los cuales son de marca propia.

Aunque la cadena es reconocida principalmente por alimentos y artículos de aseo, la llegada de diciembre siempre sincroniza la inclusión de colecciones de temporada, como los juguetes, ideales para los regalos festivos.

La actual selección de artículos infantiles busca precisamente cumplir con esta promesa de valor, ofreciendo entretenimiento de calidad a precios accesibles.

Para aquellos que buscan un regalo memorable y con un factor sorpresa sin superar el presupuesto establecido, la cadena ofrece artículos de mayor valor que maximizan la experiencia de juego.

El producto más costoso reportado en la lista, pero aún dentro del rango meta, es el Globo Terráqueo Interactivo Mi Mundo Space Dot, disponible por $74.900.

En el ámbito de los vehículos, los aficionados a la velocidad pueden optar por el Carro Control Remoto Estilo Fórmula 1 Space Dot, con un precio de $59.900, o el Carro Monster Radio Control Spacedot, disponible por $39.900.

Para fomentar el movimiento y la expresión artística, la Alfombra Mágica para Bailar Space Dot se ofrece a $59.700, y para las futuras estrellas, el Micrófono Karaoke con Efectos de Voz Space Dot está disponible por $39.900.

Además, la cadena ofrece una Muñeca 18 Golden Girl por $49.990 y una Carpa de Juego Plegable Space Dot por $49.900, perfectas para juegos imaginativos.

La colección hace un fuerte énfasis en el desarrollo de habilidades y la creatividad a precios considerablemente bajos. Dentro de la categoría didáctica, el Set de Bloques Dream Jobs de 47 Piezas Space Dot y el Kit de Construcción Animal Mecánico Space Dot tienen un precio de $39.900 y $29.900, respectivamente.

Los niños pueden disfrutar de la Autocaravana de Actividades Surtidas Space Dot por $29.900, o de la Muñeca con Accesorios Golden Girl por el mismo precio. Para los entusiastas de las manualidades, el Set de Arena Frutas Mágicas Space Dot tiene un costo de $34.900.

Otros regalos notables en este rango incluyen el peluche Sweet Animals Space Dot y el Juego de Mesa Arriba y Abajo Disney, ambos disponibles por $24.900. Para el desarrollo motriz y sensorial, se encuentra el Muñeco Mascota Plush Pet DIY Space Dot y el Rompecabezas Infantil Space Dot, cada uno a $23.900.

Una parte significativa de la colección se enfoca en artículos de menor costo, perfectos para aquellos que necesitan comprar varios regalos o buscan opciones para la Novena. Prácticamente todos estos productos se encuentran por debajo de los $20.000 pesos.

Las opciones creativas y de detalle incluyen el Kit Pinta la Piedra Space Dot o el Set Cordones Figuras / Lacing Qubes Set, ambos a $19.990.

Para los amantes de los accesorios, la Cartera con Accesorios para Armar Pulseras/Collares Space Dot se ofrece a $19.900, al igual que la Manta de Seguridad Heavenly Sent.

Juguetes económicos del D1

Los juguetes más económicos, que permiten comprar varias unidades, son ideales para llenar la media navideña:

Muñeca coleccionable Oh My Style por $14.900.

Set de joyería Beauty Diamond Space Dot y el Juego “Quién Soy” Space Dot, también a $14.900 cada uno.

El set moldes para pintar en yeso Space Dot (3 unidades) por $10.950.

Bloques minifiguras Space Dot y el animal Colección Bambu Little Room disponibles por $9.990 cada uno.

Set juguetes de Agua Space Dot (4 unidades) por $9.950.

La opción más económica individual es el Carro Clásico de Colección Space Dot, con un precio de $3.950.

Aunque D1 puso esta variedad de artículos a disposición de los clientes, es crucial tener en cuenta que, si bien se puede intentar la compra en línea seleccionando la ciudad, dirección de envío y método de pago, la disponibilidad en la página web suele ser limitada.

Por ello, se recomienda a los compradores que se acerquen directamente a los puntos físicos de Tiendas D1 para asegurar la compra de estos regalos navideños.