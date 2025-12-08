¿Team D1 vs Team Ara?: Jóvenes hacen insólita batalla con bengalas en plena calle de Suba

En pleno barrio El Rincón, de la localidad de Suba (en Bogotá), un grupo de jóvenes protagonizó una insólita y peligrosa “guerra” con bengalas que quedó registrada en video y rápidamente se volvió viral.

Lo que para ellos parecía un duelo mágico digno de una película fantástica, para los vecinos fue un momento de total angustia, especialmente por lo ocurrido justo en la tradicional noche de velitas, cuando las autoridades insisten año tras año en evitar el uso de pólvora.

La “guerra” con bengalas: ¿Team D1 vs Team Ara?

El video, publicado en redes sociales, muestra a aproximadamente siete jóvenes ubicados frente a dos supermercados, un D1 y un Ara, lanzándose bengalas entre sí como si estuvieran compitiendo por cuál supermercado es mejor.

El enfrentamiento ocurrió exactamente en la carrera 93D con calle 127B, una zona residencial donde la mayoría de habitantes celebraba tranquilamente la noche de velitas.

En las imágenes se ve cómo los adolescentes sostienen las bengalas, las apuntan directamente hacia el “equipo contrario” y se protegen esquivando los rafagazos.

Varios destellos pasan muy cerca de los participantes, mientras una persona que graba el video alcanza a gritar “¡Harol, corra pa' allá!”, dándole un toque aún más surreal al momento.

Por fortuna, la carga de las bengalas se agotó sin dejar heridos. Sin embargo, la indignación no tardó en aparecer: no solo pusieron en riesgo su integridad, sino también la de transeúntes, vecinos e incluso la posibilidad de provocar un incendio en cualquier casa del sector.

Entre la preocupación y los memes: así reaccionaron las redes

Aunque muchos usuarios reclamaron la irresponsabilidad del acto, otros hicieron lo que mejor saben: convertir la situación en humor. Y es que la escena, llena de luces y destellos, recordaba inevitablemente a un duelo mágico. De inmediato, los comentarios se llenaron de comparaciones con la saga de Harry Potter, pero en “versión barrio”.

Surgieron frases como:



“Harry Potter y los ñeros filosofales”

“Harry Potter y el prisionero de Usmequistán”

“Muy mal, no se puede usar magia fuera de Hogwarts”

Y por supuesto, no faltó quien bromeó con la ubicación del duelo, asegurando que se trataba de “la batalla final entre el Team D1 y el Team Ara”.

Sin embargo, junto a las bromas también hubo llamados de atención. Muchos usuarios se preguntaron dónde estaban los padres de los jóvenes, mientras otros señalaron que, si algo malo hubiera pasado, probablemente habrían culpado a las autoridades.

El caso, aunque anecdótico y viral, deja sobre la mesa un tema que cada diciembre regresa: la necesidad de reforzar la conciencia sobre el uso de pólvora, especialmente entre menores. Esta vez, la historia terminó en memes. Pero pudo haber tenido un desenlace muy diferente.

