Así se ve el volcán Puracé en Día de Velitas: alerta, sismos y expulsión de ceniza

Este 7 de Velitas, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitió un boletín extraordinario debido al aumento de la actividad del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica de Los Coconucos, en el departamento del Cauca.

El informe confirmó que durante esta fecha se registraron movimientos internos que generaron gran atención entre las autoridades y la ciudadanía, especialmente por la presencia de emisiones de ceniza visibles desde varios sectores aledaños.

De acuerdo con el SGC, se detectaron sismos asociados al movimiento de fluidos al interior del volcán, junto con una vibración continua que se mantuvo durante varias horas. Esta actividad se concentró principalmente bajo el cráter, y estuvo directamente relacionada con la salida sostenida de gases hacia la atmósfera, un comportamiento que incrementó la vigilancia científica en tiempo real.

El boletín también detalló la presencia de señales relacionadas con fracturas de roca en sectores cercanos al cráter, especialmente hacia el suroccidente del volcán, con profundidades que oscilaron entre los 2 y 3 kilómetros. Aunque estos eventos fueron de baja magnitud, su frecuencia fue suficiente para reforzar el estado de monitoreo permanente por parte del equipo técnico.

Uno de los momentos más llamativos se presentó el 6 de diciembre a las 11:39 de la mañana, cuando se registró una expulsión de ceniza que superó los 700 metros de altura sobre la cima del volcán. En total, durante la jornada se contabilizaron cuatro emisiones de ceniza, cuya dispersión dependió de la dirección del viento, moviéndose principalmente hacia el nororiente.

Recomendaciones alerta naranja en Volcán Puracé

El SGC confirmó además que los niveles de dióxido de azufre (SO₂) se mantuvieron dentro del rango observado en semanas anteriores, aunque las imágenes satelitales permitieron evidenciar que el gas se dispersó en un radio aproximado de hasta 150 kilómetros. A esto se sumó la detección de un aumento de temperatura en la zona del cráter, un dato clave dentro de los parámetros de vigilancia.

Actualmente, el volcán Puracé continúa en nivel de alerta Naranja, lo que significa que se pueden presentar variaciones en su actividad, con periodos de aparente calma y otros de mayor intensidad. El SGC recomendó no acercarse al cráter ni a sus alrededores y seguir únicamente la información oficial emitida a través de sus canales, así como las indicaciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.