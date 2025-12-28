Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Taxista pidió ayuda por sentir "arañas" en su cuerpo; minutos después falleció en accidente

Taxista pidió ayuda por sentir "arañas" en su cuerpo; minutos después falleció en accidente

El hombre, quien se detuvo para pedir ayuda a otros taxistas, se mostraba desesperado, a pesar de que visualmente no había ningún animal. Luego se volcó y murió.

Taxista muere al chocar en San Antonio Abad; rescatan perrito atrapado
Taxista muere al chocar en San Antonio Abad; rescatan perrito atrapado
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

La mañana del 25 de diciembre terminó en tragedia para un taxista que perdió la vida luego de un fuerte accidente vial ocurrido en la calzada San Antonio Abad, una de las vías más transitadas de la capital mexicana.

El hecho no solo llamó la atención por la magnitud del choque, sino por los relatos previos de testigos y por el rescate de un perrito que quedó atrapado dentro del vehículo.

Puedes leer: Joven que denunció brujería apareció sin vida en un baño en circunstancias extrañas

Todo ocurrió en las primeras horas del día, cuando el taxi, de color rosa con blanco, terminó volcado tras impactar contra una palmera. El golpe fue tan fuerte que el frente del automóvil quedó completamente destruido y la unidad reposó sobre uno de sus costados, generando alarma entre quienes transitaban por el sector.

Minutos antes del accidente, usuarios en redes sociales difundieron videos grabados en calles del centro de la ciudad. En esas imágenes se observa al mismo conductor descendiendo del taxi y realizando movimientos que varios calificaron como extraños.

Según testigos, el hombre se detuvo para pedir ayuda a otros taxistas, visiblemente alterado, asegurando que sentía animales sobre su cuerpo, aunque a simple vista no había nada alrededor.

Nadie lo ayudó y regresó al taxi

Pese a los intentos de algunas personas por auxiliarlo, el conductor volvió a subir al vehículo y continuó su recorrido. Poco tiempo después se produjo el accidente que terminó con su vida. Reportes de los equipos de emergencia indicaron que el taxi circulaba a alta velocidad y que el conductor no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que habría provocado que saliera proyectado durante el impacto.

Puedes leer: El relato de Daniela Álvarez sobre la experiencia paranormal que marcó su vida

El rescate del animal se convirtió en uno de los momentos más comentados del operativo. Con cuidado, los rescatistas lograron liberarlo y trasladarlo a una estación de bomberos cercana, donde fue evaluado por personal capacitado y recibió atención veterinaria. De acuerdo con los primeros reportes, el lomito se encontraba con vida y bajo observación médica.

Sobre el comportamiento previo del conductor, especialistas han señalado que la sensación de tener animales o parásitos en el cuerpo puede estar asociada a un trastorno conocido como síndrome de Ekbom. Esta condición provoca una percepción errónea muy intensa, que lleva a la persona a estar convencida de que algo recorre su piel, aunque no exista físicamente.

