Abuelo le quita la vida a un hombre por usar pólvora frente a su casa en Navidad

La madrugada del 25 de diciembre quedó marcada para siempre en Barrio Aeropuerto, en la ciudad de La Plata, Argentina. Lo que debía ser una noche de celebración terminó convertida en un episodio que sacudió a toda la comunidad y que, días después, volvió a cobrar fuerza por un mensaje publicado en redes sociales por la hija del hombre que perdió la vida en medio de una discusión vecinal.

Desde el primer momento, el caso generó conmoción por el contexto en el que ocurrió: una diferencia entre vecinos durante la madrugada navideña, en un sector residencial de monoblocks, terminó de la peor manera. La víctima fue identificada como Daniel Néstor Rubén Ramírez, un hombre de 45 años, padre de familia y recientemente abuelo.

Con el paso de los días, cuando el impacto inicial parecía comenzar a diluirse, una publicación en redes sociales volvió a poner el tema en el centro de la conversación pública. Sofía, hija de Ramírez, compartió una imagen cargada de significado: su pequeña hija en brazos de su abuelo, tomada pocas semanas antes de lo ocurrido.

El texto que acompañó la fotografía fue breve, pero contundente. “Mi corazón se rompió”, escribió la joven, al recordar que su padre había conocido a su nieta poco tiempo antes. En otra línea, agregó: “Conociste a mi hija y la amaste como si fuera tuya”. El mensaje cerró con una frase que reflejó el dolor de la pérdida: “Te necesito, papá”.



¿Qué originó la pelea?

De acuerdo con la información conocida, el hecho ocurrió en la zona de 4 y 609, cuando Ramírez regresaba a su vivienda durante la madrugada. En ese momento se produjo un enfrentamiento con un vecino del mismo complejo residencial, un hombre jubilado de 68 años, identificado como Juan Carlos Magen. La discusión se habría originado por el uso de pirotecnia durante las celebraciones.

Familiares de la víctima aseguraron que existían tensiones previas entre ambos, relacionadas con episodios similares. La esposa de Ramírez, Malvina, relató públicamente que al regresar de dejar a su hija en su casa, se encontraron con el vecino en la escalera del edificio. Según su testimonio, la situación escaló en cuestión de segundos.

Las versiones entregadas por la familia describen una escena caótica y cargada de angustia, ocurrida en un espacio común del conjunto residencial. Vecinos del sector también manifestaron haber escuchado ruidos y alertaron a las autoridades, que llegaron minutos después al lugar.

Por su parte, el hombre señalado como responsable reconoció haber efectuado detonaciones, aunque dio una versión distinta sobre lo sucedido. En su declaración sostuvo que todo ocurrió de manera accidental, argumentando que perdió el equilibrio en la escalera y que eso desencadenó la situación. Además, negó haber tenido conflictos previos con Ramírez o haber actuado con intención.