Condenada por fallecimiento de turista en Medellín: así se ejecutó el plan y fue hallado

El caso que conmocionó a Medellín por el fallecimiento de un ciudadano extranjero en un hotel del sector de La 70 ya tiene una decisión judicial contundente.

Un juez de conocimiento condenó a Nathalia Carolina Vargas Salcedo a 33 años y 4 meses de prisión, tras hallarla responsable de los hechos que terminaron con la muerte de un ciudadano ecuatoriano de 37 años, con quien se había citado a través de una aplicación digital.

Puedes leer: Tres niños quedaron atrapados en su casa tras incendio, ¿culpa de un volador?



La sentencia fue emitida luego de un proceso liderado por la Fiscalía General de la Nación, que reconstruyó paso a paso lo ocurrido desde el primer contacto entre la víctima y la hoy condenada. De acuerdo con la investigación, ambos se conocieron mediante una red social y acordaron verse en un establecimiento comercial ubicado en La 70, una de las zonas más visitadas de la capital antioqueña.

Según el material recopilado por las autoridades, tras compartir durante varias horas en el lugar, el extranjero salió acompañado de Vargas Salcedo y de otra pareja rumbo a un hotel cercano. Testimonios y registros indican que el hombre se encontraba bajo los efectos del alcohol, una condición que fue clave para el avance de los hechos posteriores.



Así encontraron el cuerpo del turista en hotel de Medellín

Horas más tarde, empleados del hotel alertaron sobre una situación irregular en una de las habitaciones. Al ingresar, las autoridades encontraron el cuerpo del ciudadano ecuatoriano sin signos vitales, lo que dio inicio a una investigación exhaustiva por parte de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Seccional Medellín.

El informe forense determinó que la muerte se produjo por asfixia mecánica, además de lesiones contundentes, elementos que permitieron establecer que no se trató de una situación accidental. A partir de allí, la Policía Judicial comenzó a recolectar pruebas técnicas y testimoniales que resultaron determinantes para el caso.

Publicidad

Entre los elementos clave estuvieron los registros de ingreso y salida del hotel, que permitieron identificar con precisión a las personas que acompañaron a la víctima durante sus últimas horas. Asimismo, el análisis de los movimientos digitales confirmó que el encuentro había sido planeado con antelación a través de una aplicación, lo que fortaleció la hipótesis de una acción previamente coordinada.

Puedes leer: Joven mexicana fue hallada sin vida en Antioquia tras celebración de Navidad

Publicidad

Otro aspecto que agravó la situación jurídica de la condenada fueron los movimientos financieros posteriores al fallecimiento. Las autoridades detectaron transacciones con tarjetas bancarias del extranjero por un monto superior a los 12 millones de pesos. Estas operaciones, realizadas poco después de los hechos, fueron vinculadas directamente con Vargas Salcedo, según los informes presentados ante el juez.

Cabe recordar que la mujer ya había enfrentado una condena previa relacionada con este mismo caso, luego de aceptar cargos por apropiación de bienes mediante un preacuerdo, por el cual recibió una pena de 22 meses y 12 días. Sin embargo, la nueva sentencia se centra exclusivamente en su responsabilidad penal por la muerte del ciudadano ecuatoriano.

La captura de Vargas Salcedo se produjo el 2 de enero en el barrio Aranjuez de Medellín, tras una orden emitida por las autoridades judiciales. Durante la audiencia, el juez destacó la solidez del material probatorio, incluyendo pruebas técnicas, testimonios y registros financieros, que permitieron esclarecer cómo se desarrollaron los hechos y el beneficio económico posterior.