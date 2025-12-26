Publicidad

Tres niños quedaron atrapados en su casa tras incendio, ¿culpa de un volador?

Un incendio en una casa del barrio Granizal, en Medellín, dejó a tres menores atrapados. Autoridades confirmaron la causa de la emergencia.

Tres niños quedaron atrapados en su casa tras incendio
Tres niños quedaron atrapados en su casa tras incendio
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 26 de dic, 2025

La tranquilidad del barrio Granizal, en el nororiente de Medellín, se vio interrumpida por una emergencia que terminó con varios miembros de una familia hospitalizados y una vivienda seriamente afectada.

Un incendio estructural ocurrido en las últimas horas dejó a tres niños en unidades de cuidados intensivos, mientras su madre y su abuelo también resultaron con lesiones de consideración.

Puedes leer: Familia se enfrenta entre todos tras asado de Navidad en plena terraza; varios heridos

El hecho se registró en una vivienda donde residía el grupo familiar. En un primer momento, versiones de la comunidad apuntaban a que la emergencia estaría relacionada con artefactos usados durante las celebraciones decembrinas. Sin embargo, tras una revisión detallada del lugar, las autoridades descartaron esa hipótesis y entregaron un reporte técnico con otra causa.

De acuerdo con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, el incendio se originó por una falla eléctrica. El análisis confirmó que una extensión utilizada para conectar las luces navideñas presentó un desperfecto, lo que provocó el inicio de la conflagración dentro de la vivienda.

“El personal especializado determinó que el origen del incendio fue una falla eléctrica en una extensión utilizada para las luces decorativas. No se encontró evidencia que relacione el hecho con pólvora”, explicó Juan Guillermo Usma, subcomandante de Bomberos Medellín, tras la inspección técnica del inmueble.

Puedes leer: La localidad de Bogotá con más personas afectadas por pólvora en Navidad

Estado de salud de los niños afectados por el incendio

Como consecuencia del incendio, tres menores de edad, de 6, 8 y 11 años, permanecen en unidades de cuidados intensivos debido a la prolongada inhalación de humo. Así lo confirmó el propio alcalde de Medellín, quien además indicó que el estado de los niños es monitoreado de manera permanente por personal médico especializado.

En cuanto a los adultos afectados, se conoció que la madre de los menores fue atendida por lesiones y ya recibió el alta médica, mientras que el abuelo continúa bajo observación en un centro asistencial. Las autoridades no han entregado más detalles sobre su evolución, pero confirmaron que recibe atención oportuna.

Paralelamente, la Alcaldía de Medellín activó su ruta de atención social. Un equipo de acompañamiento se desplazó hasta el sector para brindar apoyo a la familia afectada, evaluar sus necesidades inmediatas y ofrecer orientación mientras avanzan los procesos de recuperación tras la emergencia.

