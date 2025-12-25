La localidad de Bogotá con más personas afectadas por pólvora en Navidad

Bogotá cerró la celebración de Navidad con un nuevo aumento en el número de personas lesionadas por pólvora, una situación que vuelve a encender las alertas en la ciudad.

Con corte a las 8:00 de la mañana de este jueves 25 de diciembre de 2025, la Secretaría Distrital de Salud confirmó que ya son 64 personas afectadas durante el mes, una cifra que refleja el impacto de estas prácticas en plena temporada festiva.

Puedes leer: Esta es la causa psicológica que hace más intensa la nostalgia en diciembre



Del total de casos registrados en diciembre, 48 corresponden a adultos y 16 a menores de edad, un dato que preocupa especialmente a las autoridades por la exposición de niños y adolescentes a estos artefactos. Solo durante las celebraciones de Navidad, entre la noche del 24 y la madrugada del 25 de diciembre, se reportaron 10 nuevos casos, lo que evidencia que el riesgo se mantiene incluso después de múltiples llamados de prevención.



¿Cuál fue la localidad con más lesiones por pólvora?

Uno de los datos que más llama la atención es que Engativá encabeza la lista de localidades con más personas lesionadas, al registrar 11 casos en lo que va del mes. Le siguen Usme, Bosa y Suba, cada una con seis casos, mientras que San Cristóbal y Kennedy reportaron cinco personas afectadas respectivamente. Estas cifras posicionan a varias zonas de la ciudad como puntos críticos durante la temporada decembrina.

Según el reporte oficial, una parte significativa de los casos ocurrió durante fechas clave. La tradicional noche de velitas concentró 43 personas lesionadas, distribuidas entre el 7 y el 8 de diciembre. A esto se suman los 10 casos registrados durante Navidad, lo que confirma que las celebraciones continúan siendo momentos de alto riesgo.

Publicidad

Puedes leer: Recomendaciones para cuidar a tus mascotas de los sonidos de la pólvora en Navidad

Aunque la cifra actual es menor a la del año pasado —cuando para esta misma fecha se contabilizaban 111 personas lesionadas—, desde la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud insisten en no bajar la guardia. La red hospitalaria de la ciudad se mantiene preparada para atender este tipo de emergencias y se refuerzan las campañas de prevención en todas las localidades.

