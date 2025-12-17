Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Recomendaciones para cuidar a tus mascotas de los sonidos de la pólvora en Navidad

Recomendaciones para cuidar a tus mascotas de los sonidos de la pólvora en Navidad

Perros y gatos pueden sufrir estrés y ansiedad por los sonidos de la pólvora y los fuegos artificiales. Con preparación, acompañamiento y algunos cuidados básicos, es posible reducir su miedo.

Recomendaciones para cuidar a tu mascota
Recomendaciones para cuidar a tu mascota de la pólvora en Navidad
Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 17 de dic, 2025

Las celebraciones de fin de año, fiestas patronales y otros eventos festivos suelen venir acompañados de pólvora y fuegos artificiales. Aunque para muchas personas estos sonidos forman parte de la tradición, para las mascotas pueden convertirse en una experiencia altamente estresante.

Perros, gatos y otros animales domésticos suelen reaccionar con miedo intenso, ansiedad o comportamientos alterados debido a su alta sensibilidad auditiva.

Puedes leer: Mujer arriesga todo por salvar a sus perritos de un incendio; quedó en video

Recomendaciones para cuidar a tu mascota de la pólvora

El oído de las mascotas es considerablemente más agudo que el de los humanos, lo que hace que los estallidos repentinos y fuertes se perciban como una amenaza.

Este miedo puede manifestarse a través de temblores, jadeo excesivo, intentos de huida, ladridos constantes, maullidos, pérdida del apetito o incluso, accidentes dentro del hogar. En casos más graves, algunos animales pueden lastimarse al intentar escapar.

Ahora bien, una de las principales recomendaciones es anticiparse a los momentos de mayor ruido. Preparar un espacio seguro dentro del hogar puede marcar una gran diferencia.

De igual forma, este lugar debe estar alejado de ventanas y puertas, contar con su cama, juguetes habituales y agua. Cerrar cortinas, ventanas y encender un televisor o música suave puede ayudar a disminuir la intensidad del ruido externo.

Mantener la rutina diaria también es fundamental. Sacar a pasear a los perros antes de que comiencen los sonidos fuertes ayuda a que liberen energía y estén más tranquilos durante la noche. Además, ofrecerles comida en horarios habituales les brinda una sensación de normalidad y seguridad.

El acompañamiento del dueño es otro factor importante. Permanecer cerca de la mascota, hablarle con un tono calmado y transmitir tranquilidad puede ayudar a reducir su ansiedad.

Es importante evitar regaños o castigos, ya que estos solo aumentan el estrés. Tampoco se recomienda forzar al animal a interactuar con el ruido; cada mascota maneja el miedo de manera diferente.

Por lo anterior, para algunos animales, los chalecos de compresión suave, diseñados para generar una sensación de abrazo, pueden resultar útiles. Asimismo, existen feromonas sintéticas o suplementos calmantes que pueden apoyar el manejo del estrés, siempre bajo recomendación veterinaria.

En casos de ansiedad severa, es aconsejable consultar con un profesional, quien podrá evaluar opciones seguras según el estado de salud del animal.

Otro aspecto importante durante las festividades es el control del entorno. Las visitas constantes, la música alta y los cambios en la dinámica del hogar pueden aumentar la incomodidad de las mascotas.

Puedes leer: Retiran reconocida marca de alimento para perros; encontraron plástico peligroso

Finalmente, se debe prestar atención a la alimentación. Evitar darles restos de comida típica de las celebraciones es importante, ya que, muchos ingredientes pueden resultar perjudiciales para su salud.

Cuidar a las mascotas durante estas fechas implica empatía y preparación. Con medidas simples y oportunas, es posible reducir su miedo y garantizar que las celebraciones no se conviertan en una experiencia traumática para ellos.

Mira también: Hombre maltrató a su perrita por hacer sus necesidades dentro de conjunto residencial de Bogotá

