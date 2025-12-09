Publicidad

Retiran reconocida marca de alimento para perros; encontraron plástico peligroso

Retiran reconocida marca de alimento para perros; encontraron plástico peligroso

Una marca de comida congelada para perros fue retirada tras detectarse restos de plástico que podían dañar su salud.

Perro comiendo, imagen de referencia
Se encuentra residuos de plástico en reconocida marca de alimento para mascotas
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 9 de dic, 2025

Una alerta emitida por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) generó el retiro del mercado de un lote de comida congelada para perros tras detectarse la posible presencia de “plástico extraño” que podría ser perjudicial para las mascotas.

La empresa Fromm Family Foods notificó la situación ante la FDA. El producto afectado corresponde a la línea Bonnihill Farms, específicamente la receta “BeefiBowls Beef Recipe” empaquetada en envases de 473 g (16 oz).

Lee también: Madrugón en San Victorino; fechas y horas en que habrá mayores descuentos por Navidad

Las unidades retiradas llevaban el código UPC 072705135004 y estaban marcadas con la fecha de “consumir preferentemente antes del 25/12/2026” (lote B01).

Según la información oficial, se retiraron alrededor de 300 cajas de este producto. Fue distribuido en múltiples estados de Estados Unidos, entre ellos Illinois, Texas, California, Washington y Colorado, así como en la provincia de Ontario, Canadá.

¿Qué riesgos implica para los perros el plástico en el alimento?

La FDA advierte que perros que ingieran fragmentos plásticos podrían sufrir vómitos, pérdida de apetito, letargo o malestar estomacal. Si la ingestión es significativa, existe la posibilidad de obstrucción intestinal, lo que representa un riesgo serio para la salud de la mascota.

Aunque hasta ahora no se registraron reportes confirmados de enfermedades o lesiones derivadas de este lote, la empresa y las autoridades advierten para tener precaución.

Puedes leer: Pico y Placa en Bogotá trae cambio inesperado en diciembre; motociclistas beneficiados

Publicidad

Además de los riesgos digestivos, la ingestión de plástico puede causar daños internos más graves, como perforaciones en el estómago o intestinos, lo que podría requerir cirugía inmediata.

También puede provocar infecciones secundarias si el material extraño contamina los órganos internos, y a largo plazo afectar la absorción de nutrientes esenciales, debilitando al animal y comprometiendo su sistema inmunológico.

Publicidad

¿Qué deben hacer los dueños de mascotas que compraron alimento en mal estado?

  • Verificar si adquirieron la presentación “Bonnihill Farms BeefiBowls Beef Recipe” con código UPC 072705135004 y fecha de “consumir preferentemente antes del 25/12/2026” (lote B01).
  • Si el producto coincide con esos datos, suspender su uso inmediatamente.
  • Si el perro presentó síntomas como vómitos, malestar, pérdida de apetito o letargo tras consumirlo, acudir sin demora a un veterinario.
  • Consultar con el punto de venta sobre devolución o reembolso, ya que se trata de un retiro voluntario por parte del fabricante.

Este no es el único caso de 2025. En octubre, la FDA también ordenó retirar varios lotes de productos para perros y gatos por contaminación con bacterias peligrosas.

La repetición de este tipo de alertas refuerza la necesidad de que los dueños verifiquen cuidadosamente los lotes y presentaciones antes de comprar, y que mantengan una buena comunicación con clínicas veterinarias en caso de anomalías.

