Polilla revela carta que La Gorda Fabiola dejó antes de morir, hallada 20 años después

El 19 de septiembre se conmemoró el primer aniversario del fallecimiento de La Gorda Fabiola, una fecha que marcó un antes y un después para el elenco de Sábados Felices y, especialmente, para su compañero de vida, Nelson Polanía "Polilla".

Sin embargo, el duelo del humorista ha tomado un giro profundamente conmovedor al descubrir que su esposa aún tiene mucho que decirle.

En una reciente y reveladora entrevista para el formato Me Raya La Cabeza de Caracol Televisión, Polilla confesó que la comunicación con Fabiola no se ha extinguido.



El humorista asegura que mantiene un vínculo espiritual con ella a través de los sueños, pero lo más sorprendente ha sido el hallazgo físico de un tesoro literario: cartas y poemas que ella escribió y guardó durante los casi 30 años que compartieron.

"Empiezo a encontrar cartas y poemas escritos por ella hace 10, 15 y 20 años que yo no los había visto", relató Polilla, destacando una misiva dirigida a Dios escrita hace 24 años, cuya existencia conoció gracias a un mensaje que ella le dio en su último sueño.

¿Cuál es la historia de amor de Polilla y de La Gorda Fabiola?

La historia de esta pareja no siempre fue el cuento de hadas que el público admiraba en televisión; fue, ante todo, una batalla victoriosa contra los prejuicios sociales de la época.

Nelson Polanía recordó recientemente en el espacio 40 Grados Pódcast cómo, al inicio, los pronósticos estaban en su contra. Fabiola tenía 35 años y él apenas 25; ella pesaba 140 kilos mientras que él apenas alcanzaba los 60.

"Fabiola tenía todo para yo no enamorarme de ella y yo no era nada de lo que ella estaba buscando", rememoró el comediante, enfatizando la brecha generacional y física que los separaba.

Uno de los momentos más vulnerables y honestos de su relación ocurrió durante su primer encuentro íntimo. Con la franqueza que la caracterizaba, la samaria le preguntó directamente: “¿Has estado alguna vez con una mujer obesa?”.

El temor de Fabiola a no ser suficiente y el miedo de Nelson ante lo desconocido se disolvieron en una experiencia que él describe como fascinante.

Tras ese encuentro, nació una "gorda empoderada" que decidió apostarle todo a ese "pelado" diez años menor que ella, consolidando una unión que duraría 28 años.

A pesar de la profunda conexión que aún siente, Polilla ha tomado decisiones radicales para avanzar en su proceso de sanación.

Con el objetivo de dejarla descansar en paz y permitir que tanto él como su hijo, Nelson David, se enfoquen en nuevos proyectos, el humorista decidió vaciar el clóset que alguna vez estuvo lleno del refinado gusto por la moda y el maquillaje de Posada.

"Decidí sacar absolutamente todas sus cosas, las vendí", confesó Polilla, aclarando que el dinero recaudado de la venta de ropa, carteras y accesorios fue donado a la Fundación FUNDIR, organización que la pareja apoyó durante años.

Ver el armario vacío después de casi tres décadas ha sido una experiencia extraña para el humorista, pero necesaria para cerrar un capítulo y honrar el legado de una mujer que, incluso desde el más allá, sigue enviando mensajes de amor a través de papeles amarillentos y sueños reveladores.

