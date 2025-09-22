Polilla saca trapos al sol sobre relación con familia de La Gorda Fabiola: "Ningún vínculo"

El 19 de septiembre de 2024 quedó marcado como una fecha de profundo dolor para el entretenimiento colombiano, tras el fallecimiento de Fabiola Posada, cariñosamente recordada como La Gorda Fabiola.

La actriz y humorista, símbolo de la televisión nacional, murió a los 61 años después de enfrentar complicaciones de salud relacionadas con la diabetes y, finalmente, a causa de una bacteria y un infarto.

A doce meses de su partida, su esposo y compañero de vida, el comediante Nelson Polanía, conocido como Polilla, impulsó un sentido homenaje público. El 18 de septiembre de 2025, Polilla convocó a un “encuentro eucarístico en honor al cumpleaños y primer año de fallecimiento” de Fabiola Emilia Posada Pineda en el centro comercial Gran Estación.

Durante el encuentro, Polilla compartió con sus seguidores cómo ha gestionado la ausencia de su esposa. Describió el proceso de duelo como "doce meses muy raros" y llenos de emociones intensas. En sus propias palabras, el comediante aseguró que “El dolor va mutando y va cambiando”, reconociendo que los recuerdos asociados a lugares, olores y fechas hacen que la pena duela aún más.

Para Polanía el humor se ha transformado en un mecanismo de sanación y un tributo constante a Fabiola. Explicó que el escenario se ha vuelto fundamental en este proceso.

Actualmente desarrolló una charla titulada Volver a empezar y una puesta en escena llamada Mi primer show sin ti, las cuales sirven como ejercicios de catarsis, pues durante los últimos siete años él solo trabajaba junto a ella.

El objetivo de estas obras es "tratar de convertir todo lo que me pasa en chistes, en humor, en recordarla a ella de una forma linda".

Polilla también buscó maneras de mantener vivo el legado de servicio de su esposa. A pocos meses del aniversario, organizó 'El Pulguero de La Gorda', una exitosa iniciativa de caridad en la que vendió prendas, accesorios y carteras que pertenecieron a Fabiola.

Los fondos recaudados fueron donados en su totalidad a la Fundación Fumdir, que apoya a personas con discapacidad, una causa muy cercana a la humorista.

¿Cómo se la lleva la familia de La Gorda Fabiola y Polilla?

Junto a la expresión de su duelo, Polilla reveló detalles dolorosos sobre su relación con la familia de Fabiola, un tema que ya había causado angustia a la comediante en vida.

Meses antes de fallecer, La Gorda Fabiola había confesado en una entrevista con un reconocido medio, su profunda tristeza por el distanciamiento entre sus dos familias, un "sueño sin cumplir". Ella lamentaba no poder sentarlos a todos en la misma mesa durante celebraciones.

Aunque tras su muerte, se vio un acercamiento de Polilla con Alejandra y Juan Sebastián, los hijos mayores de Fabiola (además de su hijo David), el comediante fue categórico al confirmar a la revista Vea que ese vínculo no perduró.

"Hoy día, yo no tengo ningún vínculo con su familia, ni tampoco tengo rencores, ni odio, ni nada de esas cosas", afirmó Polanía. Dejó claro que cada persona está gestionando su propio proceso de duelo.

El humorista enfatizó que no tiene intención de forzar una relación que no se dio naturalmente desde el principio, y que un vínculo familiar en el futuro "no existe una posibilidad, ni lo quiero buscar".

A pesar de esta distancia, Polilla se refugia en su hijo, Nelson David, quien sigue trabajando a su lado. No obstante, el comediante describió una "soledad muy rara, muy tenaz", sintiéndose desamparado incluso rodeado de personas, una carga que debe "tragarse todo el dolor solo" a medida que el apoyo inicial se desvanece con el tiempo.

A un año de la muerte de la comediante, Polilla honra a La Gorda Fabiola transformando su dolor en arte y manteniendo su legado solidario. La memoria de la actriz, quien "solo supo servir, sonreír y dar felicidad", sigue inmensamente presente.

