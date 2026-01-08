Claudia Bahamón destapa secreto familiar que deja mal parado a su papá: "Me dejó un vacío"

La vida de Claudia Bahamón siempre ha estado bajo los reflectores, sin embargo, detrás de su sonrisa se escondía una historia de búsqueda, silencios y una lucha interna por la identidad de un ser querido.

En una reciente y conmovedora charla en el pódcast La Lupa, la modelo huilense desclasificó un capítulo de su vida privada que dejó estupefactos a sus seguidores: el descubrimiento de que un joven, a quien siempre trató como un primo lejano, era en realidad su hermano de sangre.

Este vínculo, mantenido en las sombras por décadas, fue el resultado de una relación extramatrimonial que su padre, Germán Bahamón, sostuvo con una de sus propias primas.



Para la presentadora, esta revelación no fue un motivo de escándalo, sino el motor de una misión personal para lograr que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde,.

Durante años, Claudia sintió una inquietud profunda al observar la distancia emocional que su padre mantenía con aquel joven, hoy identificado como Juan Sebastián.

En su relato, la presentadora confesó que no lograba comprender por qué su hermano no recibía el mismo "amor infinito" que ella y sus otros hermanos disfrutaron de su progenitor.

"Yo duré muchos años diciéndole a mi papá: 'Acércate a él, es tu hijo'", recordó con la voz entrecortada en los adelantos del pódcast.

El obstáculo principal no era la falta de afecto, sino un paralizante miedo al rechazo. Germán Bahamón temía que su esposa y sus hijos legítimos reaccionaran con hostilidad ante la noticia de su pasado extramatrimonial.

No obstante, la realidad superó sus temores. Claudia destacó la extraordinaria madurez de su madre, de quien llegó a decir que "se merece el paraíso" por su actitud.

En lugar de recriminar la infidelidad, la madre de la presentadora se convirtió en aliada, impulsando activamente el acercamiento con Juan Sebastián hasta que lograron organizar un almuerzo familiar en casa de una tía.

Este encuentro no solo fue un acto de justicia poética, sino una carrera contra el reloj del destino. Apenas 20 días después de esa reconciliación, Germán Bahamón falleció en un accidente automovilístico en 2019, provocado por un microsueño mientras conducía.

Para Claudia, el hecho de que su padre pudiera cerrar ese ciclo y reconocer a su hijo de la misma manera que a los demás fue un acto de "misericordia divina" que permitió que el hombre partiera en paz.

