Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: BOCHORNOSO MOMENTO DE LUIS ALFONSO
TRASLADO DE NICOLÁS MADURO
TEMBLOR EN COLOMBIA
ALIVIO DE $550 MIL
HORÓSCOPO DEL DÍA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Famosa actriz inicia batalla legal por muerte asistida tras 30 años de dolor: "Suficiente"

Famosa actriz inicia batalla legal por muerte asistida tras 30 años de dolor: "Suficiente"

A sus 48 años, la reconocida comediante y actriz desafía las leyes al solicitar el programa de Ayuda Médica para Morir (MAID), tras agotar más de 25 medicamentos y décadas de tratamientos fallidos.

Famosa actriz inicia batalla legal por muerte asistida tras 30 años de dolor: "Suficiente"
Famosa actriz inicia batalla legal por muerte asistida tras 30 años de dolor: "Suficiente"
Foto: Redes sociales y Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

Durante más de tres décadas, el mundo conoció a Claire Brosseau a través de la versatilidad de sus actuaciones en cine y televisión, participando en producciones destacadas como Confessions of a Dangerous Mind (2002) y A Previous Engagement (2008).

Sin embargo, detrás de los reflectores, la actriz canadiense libraba una guerra interna contra una serie de padecimientos mentales que comenzaron a manifestarse a la temprana edad de 14 años.

Puedes leer: Encuentran sin vida a la hija de un actor de Hombres de Negro durante Año Nuevo

Hoy, Brosseau decidió que su última actuación no será en un escenario, sino en los tribunales, buscando el derecho legal a poner fin a su vida de manera digna y asistida.

La historia clínica de Brosseau es un compendio de diagnósticos complejos: depresión maníaca, trastornos de la conducta alimentaria, ansiedad severa, trastornos de la personalidad y abuso de sustancias.

Te puede interesar

  1. Fallece a los 26 años famosa actriz de Disney; revelan causas
    Fallece a los 26 años famosa actriz de Disney; revelan causas
    /Foto: redes sociales
    Farándula

    Fallece a los 26 años famosa y querida actriz de Disney; su hijito vio todo

  2. Primo de Sandra Reyes revela los últimos instantes de la actriz; comió su comida favorita
    Primo de Sandra Reyes revela los últimos instantes de la actriz; comió su comida favorita
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Primo de Sandra Reyes revela los últimos instantes de la actriz; comió su comida favorita

A pesar de contar con el apoyo incondicional de su familia y amigos, la actriz confiesa que vive en un estado de "cansancio extremo" donde cada día representa una lucha insoportable por la supervivencia.

"No puedo ni siquiera hablar de los verdaderos horrores de mi situación", expresó en una emotiva carta pública, reafirmando que su decisión no es un impulso, sino el resultado de un desgaste emocional profundo.

El núcleo de la controversia radica en que, aunque Canadá legalizó la Ayuda Médica para Morir (MAID) en 2016, el marco legal actual está diseñado primordialmente para pacientes con condiciones físicas terminales o irreversibles.

Publicidad

Puedes leer: Los antecedentes que rodeaban a Victoria Kafka, hija de Tommy Lee Jones, antes de fallecer

Brosseau, quien se encuentra físicamente sana, presentó su solicitud formal en 2021, pero se ha topado con una barrera legislativa: la exclusión de las enfermedades mentales como criterio único para acceder al procedimiento.

Publicidad

En respuesta, la actriz ha emprendido una acción legal junto a la organización Dying With Dignity Canada, alegando que esta exclusión constituye un acto de discriminación.

Aunque se prevé que en marzo de 2027 la ley canadiense se amplíe para incluir padecimientos psiquiátricos, Brosseau asegura que no puede esperar tanto tiempo.

Te puede interesar

  1. Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson
    Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Luto en ‘Los Simpson’: fallece reconocida actriz que dio vida a Marge Simpson

  2. Actriz atacada por un perro
    Actriz Gaby Ramírez fue atacada por un pitbull
    Foto: imagen de referencia generada por ImageFX
    Farándula

    Querida actriz fue atacada por un perro y podría perder extremidad: "Fue a la pierna"

Su postura es contundente frente al control estatal sobre su propia existencia: "El gobierno no me dejará olvidar que no tengo control sobre mi cuerpo".

El historial de tratamientos de la actriz es, por decir lo menos, exhaustivo. Ha probado más de 25 fármacos distintos, terapias electroconvulsivas, sesiones de conversación, arte terapia e incluso el uso guiado de sustancias psicodélicas, sin encontrar un alivio significativo.

Esta falta de resultados ha dividido incluso a sus médicos tratantes. Mientras el doctor Mark Fefergrad mantiene la esperanza de que aún puede ser tratada con éxito, la doctora Gail Robinson reconoce la validez de su elección y ha manifestado que la apoyará si la ley lo permite.

Si su petición fuera finalmente aceptada, Brosseau ya tiene una visión clara de su despedida: desea estar acompañada por sus seres queridos, sus psiquiatras y su fiel perra Olive, prefiriendo un adiós consciente antes que un final violento derivado de su ideación suicida crónica.

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Farándula

Muertes de famosos

Noticias

Chismes de famosos

Chismes