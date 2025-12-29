Publicidad

Primo de Sandra Reyes revela los últimos instantes de la actriz; comió su comida favorita

Un familiar de Sandra Reyes compartió nuevos detalles sobre los últimos días de la actriz y aseguró que estuvo acompañada por todos sus allegados hasta el final de sus días.

Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

Una de las pérdidas más sentidas del mundo de la actuación colombiana fue la partida de Sandra Reyes, recordada por su papel como la doctora Paula en la novela Pedro el escamoso. Por ello, uno de sus primos entregó a Expediente Final más detalles sobre los últimos momentos de la actriz.

Recordemos que Reyes falleció el pasado 1 de diciembre del año 2024 a sus 44 años debido a un cáncer de mamá, así mismo, se conoció que su batalla contra esta enfermedad fue en privacidad y serenidad por parte de la actriz.

Puedes leer: El conmovedor mensaje del hijo de Sandra Reyes, en el día que ella habría cumplido 50 años

Por lo cual, Nicolás Reyes, primo de ella contó cómo fueron los últimos días de la actriz y los caprichos que le cumplieron antes de perder la vida. “Le cambió completamente el talante, como que dijo ‘quiero aprovechar estos últimos momentos’, entonces ahí por ejemplo comió hamburguesa y ella se preguntaba si era grave. Yo le decía ‘qué va a ser grave, qué le va a pasar, ¿se va a morir?’, ahí los dos nos reíamos.”

Sumado a esto, el primo de la actriz mencionó que para ese momento ella no consumía azúcar, en ese momento decidió tomar un jugo de mora. “Tratamos todos de hacerla reír, de acompañarla, de estar con ella”, mencionó Nicolás para el programa de Canal Caracol.

¿Qué más detalles se conocieron de Sandra Reyes?

Cabe destacar que Gerónimo Parada Reyes, hijo de la fallecida actriz, ofreció un testimonio desgarrador de cómo su familia vivió la pérdida con dignidad y amor. Donde recordó los últimos instantes de su madre, al mencionar que tuvieron tiempo para despedirse y abrazarse antes del último adiós.

“Nos pudimos decir todo, tuvimos tiempo de hablar, de amarnos, de abrazarnos. Ante todo, fue bonito tener esa última despedida”, detalló el hijo de Sandra Reyes en una entrevista meses atrás.

Sandra Reyes fue una actriz nacida en Bogotá, donde comenzó su carrera actoral a los 19 años con la serie Clase aparte, también apareció en la novela El Cartel de los Sapos, Metastasis, entre otas, pero, su participación más recordada es con Miguel Varoni, en Pedro El escamoso.

Tanto es así que para el año 2024, regresó en su papel como la Doctora Paula, en la continuación de Pedro el escamoso, donde su personaje terminó falleciendo por la misma enfermedad que le arrebató la vida meses después.

Mira también: “Me la preñaron”: influenciadora revela que mujer con la que salía resultó embarazada

