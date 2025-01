La fuerte confesión de Robinson Díaz sobre Sandra Reyes: "Hermano, ella me hacía llorar"

El reconocido actor Robinson Díaz , una de las figuras más respetadas de la televisión colombiana y del mundo del cine hispano, fue invitado el pasado 22 de enero al programa Bravísimo.

Durante su participación, el actor compartió una emotiva historia sobre cómo se enteró de que su colega y amiga, la recordada actriz Sandra Reyes, estaba enfrentando una lucha contra el cáncer. Sandra Reyes, quien falleció el año pasado, dejó una huella imborrable en la industria del entretenimiento colombiano.

En el programa, Robinson Díaz relató que durante el rodaje de la serie Rigo , tuvo una intuición sobre la salud de Sandra.

“La última vez que trabajamos juntos compartimos mucho. La vi muy flaca y le pregunté ¿Qué te pasa? ¿Estás comiendo mucha lechuga o qué?. Ella me dijo no, Robi, estoy como un poco maluca. Le ofrecí mi ayuda, pero siempre fue muy reservada con sus cosas ”, recordó Díaz con visible nostalgia.

Publicidad

Una de las presentadoras de Bravísimo preguntó si Sandra había hablado con algún miembro del equipo sobre su enfermedad. El actor respondió que solo le había comentado a Aura Helena Prada, con quien también trabajaban en la obra de teatro El exorcismo .

“Aura me dijo, Sandra anda mal. Yo le respondí sí, te lo confirmo, ella tiene algo raro, tiene cáncer. Yo ya lo sabía desde hace tres o cuatro meses, pero son enfermedades que uno no comparte. Intenté llamarla para ofrecerle mi apoyo , pero no me contestó. Ella prefería dejar las cosas así. A veces me mandaba saludos, pero bueno, era una gran mujer”.

Publicidad

El actor no solo compartió detalles de ese momento, sino que también aprovechó para resaltar el inmenso talento de Sandra Reyes como actriz.

“Era muy buena, tenía una capacidad de interpretación impresionante. Hermano, ella me hacía llorar. Tenía un talento único, estaba dotada, completa. Siempre me preguntaba ¿Cómo haces para generar ese sentimiento en uno?’ Era una actriz espectacular ” , expresó con admiración.

Las palabras de Robinson Díaz evidencian no solo la admiración profesional que sentía por Sandra Reyes, sino también el respeto y el cariño que le tenía como persona. El actor le hace un homenaje al hablar así de ella y la importancia de valorar el legado de los grandes artistas y de ser sensibles ante los momentos difíciles que pueden estar atravesando en silencio.

Publicidad

Puedes seguir jugando: Así reaccionó Robinson Díaz el día en el que tuvo que trabajar con una actriz mediocre