'Influencer' genera polémica al llorar antes de viajar a Tomorrowland: “No sé qué ponerme”

Zacil Jiménez, una joven mexicana, se volvió viral luego de compartir en TikTok el video del momento en que alistaba su maleta para asistir por primera vez al festival Tomorrowland. Aunque su emoción era evidente, su publicación también desató una inesperada ola de críticas en redes sociales.

El clip fue publicado el 22 de julio y, en él, Jiménez cuenta que al día siguiente tomaría su vuelo. Dice sentirse estresada, pero feliz: “Estoy haciendo mis maletas para ir a Tomorrowland. Mañana sale mi vuelo y tengo muchos sentimientos encontrados porque estoy muy estresada”, dice entre lágrimas.

La emoción de Zacil se viralizó, pero no todos la entendieron

También explica que aún le hacía falta comprar algunos artículos y que el estrés le había generado momentos de colapso emocional. “Llevo todo el día colapsando por el estrés de que no sé qué hacer, todavía me hace falta conseguir unas cuantas cosas”, dice.

Pero no todo era angustia: sus lágrimas también reflejaban la felicidad de estar cumpliendo un sueño que, según ella, tiene desde niña. Jiménez resalta que nunca antes había estado en esa parte del mundo y que durante mucho tiempo se preguntó cómo haría para ir. Finalmente, lo logró.

En el mismo video, cuenta que no se ha sentido bien emocionalmente durante los últimos meses, por lo que este viaje significa más de lo que parece. Tomorrowland, para ella, no es solo un festival, sino una meta personal alcanzada. “Jamás me imaginé que iba a poder ir a ese festival”, dice, emocionada.

Además, agradeció a sus padres por haber sido un apoyo constante. Según relata, ellos sabían de su ilusión y siempre la alentaron a que lo hiciera realidad.

Aunque su testimonio fue sincero y personal, las redes se polarizaron. Varios internautas aseguraron no entender por qué lloraba y lo catalogaron como “drama innecesario”. Algunos dijeron no identificarse con su emoción, mientras que otros expresaron su “envidia” al considerar que ese tipo de problemas no son reales para muchas personas.

También hubo mensajes de apoyo. Usuarios señalaron que cada quien tiene derecho a emocionarse por lo que lo hace feliz, y que soñar, aunque sea con un festival, también es válido.

